Gastronomía

De Amalfi a Valencia: Nonna Limone importa la cocina más tradicional del sur de Italia

La propuesta gastronómica viaja directamente a la costa de Nápoles, con recetas tradicionales centradas en el marisco y el pescado, pero con una reinterpretación personal y una identidad marcada por el limón

ondacero.es

Valencia |

En las últimas semanas se viene escuchando el rumor de que una singular "Nonna" ha llegado a Valencia, después de una larga temporada en el Sur de Italia, concretamente en Capri (Nápoles). De allí procede un recetario tradicional, a la vez que original y personal, con los mejores platos de la cocina amalfitana.

Nonna Limone es la nueva apertura del grupo hostelero Tutti Fratelli, responsable de conceptos ya consolidados en la ciudad como Mamma Pazzo o Mamma Pizza, así como Lupin Piano o Burgaccia, y ubicada en pleno corazón de Ciutat Vella, en la Plaza de Cisneros nº 2 de la capital.

La casa de la "nonna"

Este miércoles en Más de Uno Valencia, Jorge Herrero, socio fundador, y Sergio Paolini, chef ejecutivo de Tutti Fratelli, nos abren la puerta de este nuevo proyecto que se presenta como "una trattoria con carácter, divertida y luminosa". Ambos explican que pretenden que, al entrar, los clientes sientan algo muy reconocible: ese recuerdo de la casa de las abuelas —las nonnas— con la mesa siempre medio puesta, por si se llega con hambre.

Croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino.
Croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino. | Onda Cero Valencia

Un viaje culinario

Herrero, Paolini y parte del equipo viajaron meses atrás a Nápoles y varias ciudades de la Costa Amalfitana, a fin de para recabar ideas y afinar el paladar, antes de poner la primera piedra del restaurante. Allí probaron más de 300 platos, entre ellos, uno de los más icónicos de este lugar del mundo y del restaurante, la pizza frita típica de Nápoles.

Pizza Alfredo con mozzarella, mortadella, stracciatella, pistachio y ralladura de limón.
Pizza Alfredo con mozzarella, mortadella, stracciatella, pistachio y ralladura de limón. | Onda Cero Valencia

Los platos

Croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino, carpaccio de pulpo con una vinagreta de limón agri-picante y tomate seco, tagliatelle fresca al huevo, con ragú profundo y sedoso, cocinado durante 72 horas, risotto cremoso de calabaza asada y parmesano o el helado de limón amalfitano con galleta crujiente de mantequilla y almendras, son algunas de las propuestas que convierten este local con tres salas diferenciadas en una de las mejores formas de cambiar de nación sin salir de Valencia.

Jorge Herrero, socio fundador de Nonna Limone y Sergio Paolini, chef ejecutivo de Tutti Fratelli.
Jorge Herrero, socio fundador de Nonna Limone y Sergio Paolini, chef ejecutivo de Tutti Fratelli. | Onda Cero Valencia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer