De Amalfi a Valencia: Nonna Limone importa la cocina más tradicional del sur de Italia

En las últimas semanas se viene escuchando el rumor de que una singular "Nonna" ha llegado a Valencia, después de una larga temporada en el Sur de Italia, concretamente en Capri (Nápoles). De allí procede un recetario tradicional, a la vez que original y personal, con los mejores platos de la cocina amalfitana.

Nonna Limone es la nueva apertura del grupo hostelero Tutti Fratelli, responsable de conceptos ya consolidados en la ciudad como Mamma Pazzo o Mamma Pizza, así como Lupin Piano o Burgaccia, y ubicada en pleno corazón de Ciutat Vella, en la Plaza de Cisneros nº 2 de la capital.

La casa de la "nonna"

Este miércoles en Más de Uno Valencia, Jorge Herrero, socio fundador, y Sergio Paolini, chef ejecutivo de Tutti Fratelli, nos abren la puerta de este nuevo proyecto que se presenta como "una trattoria con carácter, divertida y luminosa". Ambos explican que pretenden que, al entrar, los clientes sientan algo muy reconocible: ese recuerdo de la casa de las abuelas —las nonnas— con la mesa siempre medio puesta, por si se llega con hambre.

Croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino. | Onda Cero Valencia

Un viaje culinario

Herrero, Paolini y parte del equipo viajaron meses atrás a Nápoles y varias ciudades de la Costa Amalfitana, a fin de para recabar ideas y afinar el paladar, antes de poner la primera piedra del restaurante. Allí probaron más de 300 platos, entre ellos, uno de los más icónicos de este lugar del mundo y del restaurante, la pizza frita típica de Nápoles.

Pizza Alfredo con mozzarella, mortadella, stracciatella, pistachio y ralladura de limón. | Onda Cero Valencia

Los platos

Croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino, carpaccio de pulpo con una vinagreta de limón agri-picante y tomate seco, tagliatelle fresca al huevo, con ragú profundo y sedoso, cocinado durante 72 horas, risotto cremoso de calabaza asada y parmesano o el helado de limón amalfitano con galleta crujiente de mantequilla y almendras, son algunas de las propuestas que convierten este local con tres salas diferenciadas en una de las mejores formas de cambiar de nación sin salir de Valencia.