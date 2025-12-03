Adicto y Adicta, la primera cafetería del Grupo Gastroadictos en Valencia

A medida que se acerca la Navidad, la oferta gastronómica de Valencia se adapta a esta época del año. Para estas semanas se vuelve imprescindible visitar locales como los de Adicto y Adicta. Es la marca más “glotona” de Grupo Gastroadictos, que nació para convertirse en la tentación favorita de los valencianos.

Calle Micer Mascó

El grupo valenciano responsable de proyectos como Barecito, Bar Cassalla o Bar Mistela, ha inaugurado este año Adicto y Adicta, su primera cafetería situada en la calle Micer Mascó nº 36, centrada en el café de especialidad, tortillas de patata caseras hechas al momento o tartas de queso, aunque en estas fechas los "imprescindibles" son el Panettone y las cajas de regalo.