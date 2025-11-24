Astronomía

Astronomía vs. astrología: por qué una es ciencia y la otra no

"Pasaporte al universo" de Más de Uno Valencia enfrenta este lunes estos dos términos que todavía se confunden, especialmente en redes sociales

Valencia |

Aunque en el pasado fueron confundidas o, incluso, consideradas partes de un mismo conocimiento, la astronomía y la astrología son dos conceptos completamente diferentes. Una es una ciencia con una base rigurosa y sólida y la segunda constituye una creencia o tradición que busca interpretar la influencia simbólica de los astros en la vida humana.

"Un invento del ser humano"

Luis Rivas, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, insiste en que "las constelaciones son un invento del ser humano", pero su seguimiento por parte de la población sigue siendo muy notable, hasta el punto de condicionar su vida y sus decisiones. Este lunes en "Pasaporte al Universo", el experto desmonta las teorías y los mitos sobre los que se asienta el famoso horóscopo.

