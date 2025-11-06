Sorteo de Navidad

Cuenta atrás para el Cestón de los Abetos 2025: consulta todos los premios

La 6ª edición del sorteo del restaurante Los Abetos de Torrent regresa con una cesta de 52 premios valorada en más de 300.000 euros

ondacero.es

Valencia |

El restaurante Los Abetos de Torrent lleva seis años repartiendo suerte en forma de cantidad de regalos y este año vuelven más cargados que nunca. El Cestón de los Abetos concederá este año 52 regalos valorados en más de 300.000 euros, con todos los impuestos pagados, a un solo afortunado el próximo 22 de diciembre.

Premios

El sorteo más popular de la Comunitat Valenciana incluye este año sorprendentes novedades y, entre otros bienes, ofrece vehículos de alta gama de última generación, como el Porsche Macan, un apartamento en Oropesa del Mar, viajes de lujo a destinos paradisíacos como las Maldivas, últimos modelos de smartphones o laptops, electrodomésticos y artículos para el hogar y cantidad de productos gourmet y bebidas premium, entre otros muchos detalles, tal y como explica en el programa Más de Uno Valencia, Sergio Franco, gerente del restaurante Los Abetos.

¿Dónde comprar las papeletas?

Cada papeleta tiene un precio de 9 euros y se pueden adquirir a través de la página web y presencialmente en el mismo establecimiento.

Sergio Franco, gerente del Restaurante Los Abetos de Torrent. | Onda Cero Valencia
