‘Cuando el mar se alza’, un viaje inclusivo para hablar de salud mental

Hablar de salud mental también puede ser una forma de emprender un viaje. Es precisamente la propuesta de ‘Cuando el mar se alza’, un libro de Miguel Ángel Font Bisier que utiliza una travesía en barco como hilo conductor para acercar al lector conceptos relacionados con el bienestar emocional, la asertividad y las habilidades sociales.

La obra se presenta este 7 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centre Cívic del Cabanyal, en València, en un acto que incluirá también una exposición de cerámica inclusiva vinculada al contenido del libro.

Pero ‘Cuando el mar se alza’ no es únicamente un libro. El proyecto nace con una clara vocación de accesibilidad y ha sido concebido desde el paradigma del diseño universal, con el objetivo de que personas con diferentes capacidades puedan acercarse a sus contenidos y disfrutar de la experiencia de distintas maneras.