Mujeres en la ciencia e innovación tecnológica: el ejemplo de AIMPLAS

La ciencia influye directamente en nuestra vida diaria: en los materiales que usamos, en productos más seguros y en soluciones sostenibles. Pero también importa quién hace esa ciencia y qué referentes existen para las nuevas generaciones.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico y miembro de REDIT, trabaja en economía circular, materiales avanzados, química sostenible y reciclaje. Más allá de los proyectos, AIMPLAS es un espacio donde se construyen carreras científicas y donde las mujeres representan casi el 50% del talento investigador.

María Expósito Delgado: inspiración y ciencia aplicada

María Expósito Delgado lidera líneas de investigación en materiales ignífugos y síntesis de polímeros. Explica que su trabajo, aunque muchas veces invisible para el público, impacta directamente en nuestra vida cotidiana: “Cada proyecto busca mejorar productos que usamos todos los días y avanzar hacia soluciones más sostenibles”.

Destaca también la importancia de los referentes femeninos: “Ver mujeres en liderazgo científico inspira a niñas y jóvenes y demuestra que la ciencia también es para ellas”.

Hacia el futuro

Para atraer talento joven, María señala la necesidad de entornos inclusivos, oportunidades reales y una sociedad que valore la innovación: “Solo así despertaremos vocaciones y mantendremos a las jóvenes en la ciencia”.

Hoy, celebrar a las mujeres en la ciencia es celebrar innovación, talento y futuro. Porque la investigación no solo se construye con laboratorios y proyectos: se construye con personas visibles que inspiran a nuevas generaciones.