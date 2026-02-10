INICIATIVES

Silvia Heredia, missionera i treballadora social a Hondures: "Treballem perquè les xiquetes tinguen oportunitats"

Manos Unidas, entitat amb la qual col·labora Caixa Popular, impulsa el programa socioeducatiu 'Paso a paso', coordinat per Heredia des de fa 12 anys

Andrea Agut

València |

Conversem amb Silvia Heredia, alacantina, treballadora social i misionera laica des de fa 20 anys a Hondures.

Manos Unidas, amb qui col.labora Caixa Popular, ha impulsat amb el programa socioeducatiu 'Paso a paso', coordinat per Heredia des de fa 12 anys. Es tracta d'un programa catòlic preventiu, de treball soci-educatiu i de desenvolupament comunitari, "una aposta per l'educació per a donar-los l'oportunitat a les xiques de no eixir embarassades a primerenca edat, de no casar-se joves, de cuidar i respectar la vida". I de formar-se.

