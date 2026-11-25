El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y Caixa Popular han renovado sus convenios de colaboración para seguir impulsando la investigación sanitaria y promover el liderazgo femenino. Los acuerdos han sido firmados por el director gerente de INCLIVA, Vicente de Juan, y la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler Belenguer. La renovación permitirá dar continuidad al apoyo de Caixa Popular como ‘Embajadora de honor’ de INCLIVA, así como a las iniciativas conjuntas para concienciar sobre la importancia de la investigación sanitaria y avanzar hacia una medicina de precisión basada en diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados.

Uno de los convenios mantiene la colaboración institucional para divulgar la actividad investigadora de INCLIVA y fomentar la participación ciudadana en la campaña ‘Yo apoyo la investigación’, enmarcada en su Plan de Mecenazgo. El segundo acuerdo, con una duración de dos años y una dotación de 60.000 euros, permitirá continuar desarrollando el Programa de Liderazgo Femenino, que ya alcanza su tercera edición. Esta iniciativa cuenta con tres líneas de actuación: formación de investigadoras, reconocimiento y visibilización del talento femenino y promoción del liderazgo de mujeres científicas y gestoras.

Entre las acciones desarrolladas destacan los programas formativos en investigación e innovación, los premios dirigidos a investigadoras predoctorales y postdoctorales y la participación en el ‘Proyecto Futura’, centrado en el empoderamiento y el desarrollo profesional de las mujeres en la ciencia. En los últimos tres años, 132 mujeres de INCLIVA han participado en las actividades formativas y 19 investigadoras y gestoras han tomado parte en las tres ediciones del Proyecto Futura. Con esta renovación, ambas entidades refuerzan su compromiso con el avance científico, la mejora de la salud y la igualdad de oportunidades en el ámbito de la investigación.