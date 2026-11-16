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Fast fashion: lo que se esconde detrás de la ropa que vestimos

La Universitat de València impulsa un proyecto de Aprendizaje-Servicio en el que el alumnado de Ciencias Ambientales diseña una campaña de educación ambiental para concienciar sobre las consecuencias sociales y ambientales de la moda rápida

ondacero.es

Valencia |

Fast-Fashion

Comprar ropa de forma constante, seguir las últimas tendencias y sustituir prendas que todavía están en buen estado son hábitos cada vez más extendidos. Sin embargo, detrás del fenómeno de la moda rápida o fast fashion se esconden importantes impactos ambientales y sociales, desde el consumo de recursos naturales y la contaminación hasta la precariedad laboral en los países donde se fabrica buena parte de estas prendas.

Frente a esta realidad se enmarcan iniciativas como el proyecto de innovación educativa "Aprendizaje-Servicio para la concienciación y la acción frente a la moda rápida", desarrollado en la Universitat de València y enmarcado en la asignatura Interpretación y Educación Ambiental del cuarto curso del grado en Ciencias Ambientales.

Campañas de sensibilización

Dos de sus participantes, Olga Mayoral y Eva García, explican en Comunitat Valenciana en la Onda cómo a través de la metodología de Aprendizaje-Servicio, alrededor de 40 estudiantes participan en el diseño de una campaña de sensibilización que culminará con una exposición itinerante de pósteres elaborados por el propio alumnado y visitas guiadas en las que compartirán sus conocimientos con otros estudiantes.

La iniciativa llega a distintas facultades del campus de Burjassot-Paterna, al alumnado del Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria y, durante noviembre de 2026, al Centro Cultural Jacaranda de Godella. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática.

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