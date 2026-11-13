Santiago Escobar, experto en ciberseguridad: "Los europeos tenemos que tener el control de nuestros datos"

La caída mundial de Microsoft, que desde la tarde del jueves ha afectado a servicios como Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365, ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia que existe actualmente de las grandes plataformas tecnológicas.

Pese a que la compañía atribuye el fallo a una elevada carga en parte de su infraestructura y a problemas en algunos servidores, el experto en ciberseguridad de la Universitat Politècnica de València (UPV), Santiago Escobar, considera extraño que un fallo técnico habitual pueda prolongarse durante tantas horas, aunque esto no significa necesariamente que detrás haya un ataque informático.

La seguridad de los datos

En cuanto a la seguridad de los datos, Escobar no considera que esta incidencia vaya a provocar problemas de privacidad ni que la interrupción del servicio implique necesariamente que la información personal o profesional de los usuarios haya quedado expuesta.

Soberanía digital

No obstante, advierte de que el problema va mucho más allá de Microsoft: cada vez dependemos más de infraestructuras y servicios digitales que no controlamos directamente. Por ello, defiende la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía digital, con más capacidad propia para gestionar nuestros datos y servicios tecnológicos.