La 680.ª Fira de Tots Sants de Cocentaina arranca este viernes con una inauguración adaptada al luto oficial

Cocentaina ultima los preparativos para dar comienzo a la 680.ª edición de su emblemática Fira de Tots Sants, una de las grandes citas comerciales, culturales y festivas de la Comunitat Valenciana. La feria abrirá sus puertas este viernes 30 de octubre, aunque lo hará con una inauguración diferente a la de años anteriores, marcada por el luto oficial decretado tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

La celebración mantiene su cita con miles de visitantes y una trayectoria histórica que se remonta a 1346, pero el programa de apertura tendrá un carácter más sobrio. Las circunstancias han obligado a prescindir de los actos institucionales habituales, entre ellos el pasacalle, la recepción de autoridades y el tradicional vino de honor. También se ha cancelado la asistencia de los representantes institucionales que tenían previsto participar en la inauguración.

Uno de los momentos más destacados de la jornada sí permanecerá en el programa. Se trata de la lectura del Privilegi desde el balcón del Palau Comtal, un acto cargado de simbolismo que representa el inicio de la Fira y que este año correrá a cargo del Grup de Danses de Cocentaina. La ceremonia incluirá también un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario.

El Ayuntamiento ha explicado que la decisión busca mantener la esencia de la apertura de la feria, adaptándola a las circunstancias excepcionales de estos días. El alcalde, Rubén Muñoz, ha trasladado las condolencias de Cocentaina a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por la tragedia.

Una nueva edición de una feria con siglos de historia

Con esta 680.ª convocatoria, Cocentaina vuelve a situarse en el centro de la actividad ferial y comercial, dando continuidad a una tradición que comenzó hace casi siete siglos. La Fira de Tots Sants, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional y declarada Bien de Interés Cultural, afronta así una nueva edición en la que su dimensión histórica y su capacidad de convocatoria volverán a ser protagonistas.

Aunque el comienzo estará condicionado por las circunstancias y dejará atrás parte del protocolo festivo habitual, la feria mantendrá su desarrollo durante el fin de semana. Una edición que arrancará de manera excepcional, pero que conservará su principal objetivo: convertir Cocentaina en punto de encuentro para visitantes, comerciantes y participantes.