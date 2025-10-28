Cocentaina encenderá del 31 de octubre al 2 de noviembre la 679ª Fira de Tots Sants

Cocentaina ultima los preparativos para celebrar del 31 de octubre al 2 de noviembre la 679ª Fira de Tots Sants, uno de los eventos comerciales y culturales más relevantes del otoño en España. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural (BIC), la Fira combina tradición, economía, innovación y patrimonio, atrayendo cada año a cientos de miles de visitantes.

El certamen ofrecerá más de 135.000 metros cuadrados expositivos y cerca de un millar de expositores, convirtiendo la localidad en un gran escaparate empresarial. Participarán sectores como maquinaria agrícola, automoción, energías renovables, alimentación, artesanía, turismo, tecnología o comercio local, además de demostraciones de oficios tradicionales, mercado medieval, zona gastronómica y espacios temáticos.

En el ámbito cultural, el Palau Comtal se consolida como epicentro expositivo con propuestas como “Llúria. Señores y Señoras de la Tierra”, organizada junto al MARQ y dedicada a Roger de Llúria y al origen histórico de la Fira; “Mauthausen. Muerte Silenciosa”, centrada en la memoria de las víctimas del nazismo; o “Faros de Croacia”, en colaboración con Casa Mediterráneo. Otros espacios patrimoniales como el Monasterio de la Mare de Déu, la Casa de l’Art, la Iglesia del Salvador o el Museo Arqueológico y Etnológico del Comtat completan la ruta cultural.

En el plano escénico, el Petit Palau Màgic ofrecerá espectáculos de magia para todos los públicos y la XX edición del ciclo Palau a Escena reunirá teatro, danza y música. El sábado 2 de noviembre actuará Andreu Valor con su nuevo trabajo “Els camins que elegim” y la compañía La Fam Teatre cerrará la programación el domingo 3 de noviembre con el espectáculo “Un batec, mil emocions”.

Para el público joven, el escenario Fira i Festa volverá a ser uno de los principales reclamos, este año ubicado en el aparcamiento del Centro Comercial El Altet, con dos noches de conciertos gratuitos. El 31 de octubre actuarán Pep de la Tona, Cactus y Cate DJ con una apuesta por la música en valenciano. El 1 de noviembre será el turno del reggaeton clásico con la sesión “Don Dale”, con Alvama Ice, Pascal Renolt y los Don Dale DJs. Paralelamente, la programación Sol a Sol dinamizará la zona gastronómica de la Plaça Mossén Raduan con grupos como Perversió, Músics de Carrer, Mimi i els Trileros, además de tributos a Estopa (“Destrangis”) y The Beatles (The Blisters).

La programación continúa más allá de los días centrales con citas como el Certamen Coral Fira de Tots Sants-Premio FiraCor (8 de noviembre), el VIII Trail de montaña (9 de noviembre) y el Trofeo Internacional de Ciclocross Rafa Valls (7 de diciembre). En 2026, también se celebrará el AOVE Fòrum Internacional, ya integrado como parte del calendario anual de la Fira.

Para garantizar el buen desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha previsto un dispositivo de más de 500 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, que operarán en accesos, casco urbano y zonas de mayor afluencia.

Con esta edición, Cocentaina reafirma la fortaleza de un modelo que une economía, turismo, cultura y tradición, manteniendo vivo uno de los certámenes más antiguos y emblemáticos del Mediterráneo.