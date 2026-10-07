La Comunitat Valenciana muestra en Fruit Attraction su músculo agroalimentario: innovación, tecnología y nuevos mercados

Madrid se convierte estos días en punto de encuentro mundial del sector hortofrutícola con la celebración de Fruit Attraction, una de las grandes citas internacionales para productores, empresas, distribuidores y profesionales de la industria agroalimentaria. Desde IFEMA, Onda Cero ha trasladado su programa Comunitat Valenciana en la Onda, presentado por Begoña Perpiñá, para poner el foco en el protagonismo valenciano en la feria.

La edición de este año reúne a 2.500 empresas de 78 países en diez pabellones y más de 162.000 metros cuadrados, con la previsión de recibir alrededor de 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países. Entre ellos, una importante representación de la Comunitat Valenciana, con unas 160 empresas participantes, 39 de ellas agrupadas en el espacio de la Generalitat Valenciana.

Durante el programa, Begoña Perpiñá ha recorrido la feria para conocer qué están presentando las empresas valencianas, qué oportunidades buscan en los mercados internacionales y cómo afronta el sector algunos de sus principales retos: desde la innovación y la sostenibilidad hasta la tecnología, la eficiencia productiva y la apertura de nuevos mercados.

AVASA: 50 años creciendo y una nueva mandarina para el mercado internacional

José Cuenca, director técnico de la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA), ha sido uno de los protagonistas del programa desde el espacio de la empresa en Fruit Attraction. La compañía celebra su 50 aniversario, una trayectoria vinculada al sector citrícola y al desarrollo de material vegetal.

Su presencia en Fruit Attraction responde a la voluntad de mantener el contacto directo con clientes y profesionales y seguir mostrando sus novedades. Entre ellas destaca Olé, una variedad de mandarina o clementina de alta calidad especialmente orientada al mercado de exportación internacional. Una propuesta que refleja la apuesta de AVASA por la innovación varietal y por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los mercados.

José Cuenca, director técnico de la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) | Onda Cero Valencia

Veganic: cuando ciencia y naturaleza hablan el mismo lenguaje

Carlos Ledó, CEO y fundador de Veganic, ha explicado en Comunitat Valenciana en la Onda la filosofía con la que la compañía se presenta en Fruit Attraction bajo el concepto “La biología toma la palabra”.

La propuesta de Veganic parte del encuentro entre ciencia, tecnología y naturaleza, tres elementos que también se trasladan al diseño de su espacio expositivo. El stand juega con un contraste deliberado: una arquitectura minimalista y tecnológica, inspirada en la precisión de un laboratorio, sobre la que la vegetación va ganando terreno hasta romper la geometría inicial.

Una puesta en escena que pretende trasladar al visitante la propia visión de la empresa sobre una agricultura en la que el conocimiento científico y los procesos naturales no compiten, sino que forman parte de un mismo lenguaje.

Carlos Ledó, CEO y fundador de Veganic | Onda Cero Valencia

Aguilar: Fruit Attraction como punto de encuentro con clientes y nuevos mercados

Robert Aguilar, responsable de Marketing de Aguilar, ha contado en el programa los objetivos de la compañía en esta edición de Fruit Attraction. La empresa acude a Madrid con la intención de consolidar su presencia en el mercado, reforzar las relaciones con sus clientes actuales y generar nuevos contactos comerciales.

La edición de este año tiene además un protagonista muy claro: la patata, producto que centra buena parte de la atención de la feria y que convierte el encuentro en un importante escaparate para las empresas vinculadas a este producto.

Fruit Attraction se presenta así para Aguilar como un espacio estratégico para mantener el contacto con el mercado, detectar oportunidades y seguir fortaleciendo relaciones comerciales en un sector cada vez más internacionalizado.

Robert Aguilar, responsable de Marketing de Aguilar | Onda Cero Valencia

Deterra: una nueva etapa con Fruit Attraction como escenario

Pepe Palmer, CEO de Deterra, ha presentado la nueva etapa que afronta la compañía y que tiene en Fruit Attraction uno de sus primeros grandes escaparates. Deterra es un grupo empresarial especializado en la producción y distribución de fruta fresca, con una trayectoria basada en la integración de toda la cadena, desde el campo hasta el consumidor final.

Bajo el lema “Del árbol a la mesa con la máxima eficiencia, calidad y frescura”, la empresa apuesta por una propuesta basada en la excelencia del producto y del servicio. Esta edición de Fruit Attraction es especialmente relevante para Deterra, que ha elegido la feria para compartir importantes novedades y nuevos proyectos desarrollados durante los últimos meses.

Su espacio se convierte también en punto de encuentro con clientes y profesionales para hablar de producto, origen, campañas y mercados, además de seguir estrechando relaciones dentro de la cadena agroalimentaria.

Pepe Palmer, CEO de Deterra | Onda Cero Valencia

AIMPLAS: innovación para una agricultura más sostenible y eficiente

La innovación y la investigación han tenido también un espacio destacado en el programa gracias a Chelo Escrig, investigadora líder en Agricultura y Medio Acuático de AIMPLAS.

La conversación ha permitido conocer algunos de los desarrollos con los que el centro tecnológico trabaja para transformar el sector agrícola, desde los bioplásticos y la valorización de residuos agrícolas hasta las nuevas tecnologías capaces de reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios.

También se ha abordado el papel de los materiales funcionalizados, la gestión eficiente del agua y las soluciones tecnológicas destinadas a mejorar tanto la productividad como la sostenibilidad de los cultivos. Un recorrido por algunas de las líneas de investigación que buscan dar respuesta a los grandes desafíos de la agricultura del futuro.

Además, Chelo Escrig ha explicado la importancia para AIMPLAS de que AGROVAL haya sido reconocido entre los proyectos finalistas de los premios de innovación de Fruit Attraction, una muestra del papel que la investigación y el desarrollo tecnológico están adquiriendo dentro de la transformación del sector agroalimentario.

Chelo Escrig, investigadora líder en Agricultura y Medio Acuático de AIMPLAS | Onda Cero Valencia

Anecoop: 50 años de historia y una oferta de más de 90 productos

El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón García, ha cerrado el recorrido del programa por Fruit Attraction con una mirada a una campaña especialmente significativa para la cooperativa de segundo grado: la de su 50 aniversario.

La celebración sirve para poner en valor cinco décadas de trayectoria y, especialmente, el papel de las personas que han contribuido a construir el posicionamiento actual de Anecoop. Pero también supone un momento para mirar hacia el futuro y definir nuevas estrategias ante los retos de un mercado global cada vez más competitivo.

Fruit Attraction vuelve a ser una plataforma estratégica para la cooperativa, que presenta en su stand del pabellón 5 una oferta de más de 90 productos, con especial protagonismo para las frutas y hortalizas de temporada de otoño. La propuesta incluye también espacios específicos para el producto ecológico, con Bouquet Bio y Solagora, y para los productos de V Gama de Janus, además de otras propuestas elaboradas como el maíz o la remolacha.

La compañía llega a la feria respaldada por una base productiva 100 % nacional y por una red comercial propia que le permite adaptar su oferta a las necesidades de sus clientes. Un modelo que se ha traducido en unos resultados positivos: en la campaña 2024-2025, el Grupo Anecoop alcanzó una facturación de 1.166 millones de euros, un 3,5 % más que el ejercicio anterior.

Alejandro Monzón, presidente de Anecoop | Onda Cero Valencia

Una mirada valenciana a la gran cita hortofrutícola

El programa especial de Comunitat Valenciana en la Onda ha permitido poner voz y rostro a algunas de las empresas y profesionales valencianos que estos días participan en Fruit Attraction. Entrevistas que muestran la diversidad de un sector que va mucho más allá del producto que llega al supermercado.

Cítricos, fruta fresca, patata, investigación, biotecnología, materiales, sostenibilidad, innovación y nuevos mercados forman parte de un mismo ecosistema en el que la Comunitat Valenciana tiene un papel protagonista.

Trasladar el programa hasta IFEMA ha permitido a los oyentes acercarse, a través de la radio, a lo que está ocurriendo en los pabellones de Fruit Attraction: un gran punto de encuentro internacional donde se presentan productos y novedades, pero también se buscan alianzas, mercados y soluciones para afrontar el futuro del sector.

Y, como resumía Begoña Perpiñá al despedir el programa desde Madrid, Fruit Attraction continúa siendo durante estos días un escenario de reuniones, presentaciones, encuentros profesionales y oportunidades de negocio. Una cita que deja una idea clara: la Comunitat Valenciana tiene mucho que decir en el presente y en el futuro del sector hortofrutícola.