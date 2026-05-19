ENTREVISTA

Caixa Popular impulsa l'expansió de les empreses amb un Fòrum d'Internacionalització a València

Serà el pròxim 28 de maig en les instal·lacions de Terminal Hub a València, tal i com ha detallat Eva Uroz, directora de Comerç Exterior de Caixa Popular

Núria Moreno

València |

Caixa Popular organitza el pròxim 28 de maig el Fòrum d'Internacionalització Empresarial, una trobada dissenyada per a ajudar les empreses a afrontar els reptes del comerç global i aprofitar noves oportunitats de creixement en mercats internacionals.

L'esdeveniment tindrà lloc a les 9:30h en The Terminal Hub (C/ de la Travesia, València) i està dirigit a empreses interessades a millorar el seu posicionament internacional, optimitzar la seua operativa exterior i establir connexions estratègiques amb altres agents del teixit empresarial.

Este fòrum es presenta com un espai d'aprenentatge, anàlisi i networking en el qual les companyies participants podran entendre millor el context econòmic global i el seu impacte en l'activitat empresarial. A més, comptarà amb la participació d'especialistes en comerç exterior que oferiran assessorament pràctic i resoldran dubtes.

L'accés a l'esdeveniment és gratuït, però les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció a través del formulari habilitat en el seu web: caixapopular.es/va/jornadabancaempresa

