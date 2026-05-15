BIGSOUND Valencia 2026 se traslada a Torrent y abre una nueva etapa con un recinto más grande y ambicioso

BIGSOUND Valencia 2026 cambia de ubicación, pero mantiene intacta su apuesta musical. El festival celebrará su sexta edición los días 26 y 27 de junio en Parc Central de Torrent después de la situación generada por la resolución judicial sobre la normativa acústica que afecta actualmente a los grandes eventos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

La organización asegura que las nuevas limitaciones de sonido, fijadas en 85 decibelios, hacían “inviable” garantizar la experiencia artística y técnica que caracteriza al festival. Lejos de plantear el traslado como un paso atrás, BIGSOUND defiende este cambio como una oportunidad para crecer y evolucionar hacia un formato “más cómodo, sostenible y preparado para el futuro”.

El nuevo recinto, situado a apenas ocho kilómetros de València, contará con 40.000 metros cuadrados y permitirá ampliar la experiencia del público con más escenarios, zonas verdes, espacios de descanso, sombra, restauración y mejores accesos. Además, habrá servicio especial de Metrovalencia hasta las 03:30 horas, buses lanzadera desde distintos puntos y más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito.

Pese al cambio de ubicación, el festival mantiene íntegramente el cartel anunciado, con artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini o Juan Magán, entre muchos otros. Todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

BIGSOUND también ha querido agradecer la acogida de Torrent impulsando iniciativas sociales y laborales junto al Ayuntamiento y Espai Labora, además de una promoción especial con un 20% de descuento para personas empadronadas en la localidad. El festival estima que su llegada generará un impacto económico cercano a los 20 millones de euros para la ciudad, consolidando su papel como uno de los grandes motores culturales y turísticos de la Comunitat Valenciana.