Caixa Popular col.labora en l'organització de la primera edició de la Levante UD International Cup

El Llevant Unió Esportiva està ultimant tots els detalls de la primera edició de la Levante UD International Cup que se celebrarà del 18 al 21 de juny de 2026 a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Durant quatre dies, clubs nacionals i internacionals es donaran cita en una experiència esportiva, formativa i humana única.
El torneig, en el qual col.labora Caixa Popular, naix com un punt de trobada global dins del pla estratègic d'internacionalització del club.
L'esdeveniment reunirà a totes les acadèmies i clubs associats de l'Àrea Internacional, provinents d'Amèrica, Europa, Àsia, Àfrica i Oceania.