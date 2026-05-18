Onda Trending, capítulo 64: Cuidadito con tu Feed

Este lunes Onda Trending analiza el fenómeno de los gurús de internet y del peligro de la desinformación en redes sociales. Desde discursos sobre las “mujeres de alto valor” hasta supuestos expertos en salud, nutrición o psicología sin formación científica, cada vez es más común encontrar contenidos virales que mezclan opiniones, pseudociencia y mensajes peligrosos dirigidos especialmente a jóvenes y adolescentes.

Amira Fernández pone sobre la mesa algunos de los perfiles más habituales en redes: los gurús del biohacking y la “optimización humana”, los influencers de la quimiofobia cosmética, los falsos terapeutas espirituales, los coaches nutricionales extremos y los creadores que generan pánico constante al plástico o al agua del grifo. Todos comparten el mismo patrón: aparentan autoridad, hablan con seguridad absoluta y terminan vendiendo productos, cursos o soluciones milagro sin evidencia científica.

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