Un triple de Nigel Hayes-Davis tumbó este martes sobre la bocina a un competitivo Valencia Basket que, con una exhibición defensiva y un inteligente uso de sus recursos, puso contra las cuerdas a un Panathinaikos físico y que echó mano de su calidad en los instantes finales para llevarse un triunfo con un final calcado al que tuvo el segundo choque del cruce de cuartos entre ambos de la pasada campaña.

El conjunto de Xavi Albert luchó sin complejos contra la elasticidad de Kendrick Nunn y Jeriah Grant, contra el peso de Guerschon Yabusele y Mathias Lessort, la polivalencia de Juancho Hernangómez o los centímetros de Moustapha Fall pero cuando acariciaba la que hubiera sido su quinta victoria seguida en el torneo un triple de Nunn y el posterior de Hayes-Davis truncaron la racha que le había llevado a la primera plaza de la Euroliga.

El Panathinaikos abrumó de salida al Valencia. Su agresiva defensa cegó los caminos al aro de los jugadores locales y su calidad le hizo anotar con facilidad en los primeros compases. En ese momento de duda, el trabajo pero también los puntos de Neal Sako ayudaron al conjunto 'taronja' a pasar el mal trago.

El partido cambió por completo con la entrada de Armori Brooks. En un estado de enorme confianza, el escolta estadounidense, con ocho puntos seguidos en apenas un par de minutos, insufló confianza a los suyos y encendió a la grada de Roig Arena al presidir un parcial de 13-0 que le dio la vuelta al marcador (17-11, m.6).

El conjunto griego mantuvo la calma y Zeljko Obradovic echó mano del trabajo de Juancho Hernangómez y del ex 'taronja' Papi Badio para retomar el control del juego pero el Valencia ya estaba en marcha y encontró puntos en jugadores no tan habituales en esta faceta como Gonzalo Corbalán, Mo Gueye y Omari Moore para seguir el ritmo.

Le valió unos minutos pero no fue suficiente porque no encontró la manera de frenar ni los muchos kilos ni la fina muñeca de Yabusele. El francés condicionó el juego en los dos lados de la pista y permitió que los suyos llegaran al descanso con una valiosa renta (34-39, m.20).

De inicio, el paso por los vestuarios no cambió el guión. El equipo griego siguió volcando su juego alrededor del ex del Real Madrid y el Valencia no encontró la manera de frenarlo.

Pero de nuevo el Valencia logró meterse en el choque. La movilidad y la calidad de Nikola Mirotic acabó por pasar factura a Yabusele, TJ Shorts, que se medía al que equipo en el que no logró triunfar la pasada campaña, empezó a subir las revoluciones y una excelente defensa sorprendió al conjunto heleno y le dejó sin anotar varias posesiones (49-45, m.24).

Otra vez recurrió el Panathinaikos a su despliegue físico para imponer su guión y, aunque un par de tiros abiertos sostuvieron al Valencia unos minutos, el conjunto heleno, ahora con Mathias Lessort reinando en ambas zonas y haciendo sitio a las penetraciones de Nunn y a Grant y a los tiros de Rogkavapoulos retomó el dominio y entró en el último cuarto con la misma renta con la que había empezado el tercero.

Se escurrieron los primeros minutos del último parcial sin que el Valencia encontrara cómo cambiar el partido, pero un par de acciones de Mario Saint-Supéry mantuvieron vivas sus esperanzas, TJ Shorts se reconectó y de nuevo el conjunto 'taronja' logró encadenar varias impecables defensas (74-72, m.35).

Albert mantuvo su plan de partido y el increíble Álvaro Cárdenas le dio un último relevo de gran calidad a TJ Shorts para que tomara aire para los últimos tres minutos. Al poco de entrar una asistencia suya a Sako puso por delante a los locales con poco más de dos minutos por jugarse.

Con una penetración suya y otra de Brooks, el Valencia se puso tres arriba a falta de 40 segundos pero Nunn apenas necesitó 10 segundos para empatar. Falló Brooks un triple y el Panathinaikos tuvo la última posesión y Hayes-Davis, como ya hizo en el segundo partido de los cuartos de final del pasado curso en este mismo escenario, selló sobre la bocina de su equipo y salió corriendo hacia su vestuario con todos sus compañeros detrás y sin los habituales saludos.

Ficha técnica:

83.- Valencia Basket (19+15+25+24): TJ Shorts (15), Saint-Supéry (5), Taylor (5), Osetkowski (6), Sako (13) -cinco titular- Cárdenas (7), Moore (2), Corbalán (4), Puerto (-), Brooks (14), Gueye (4) y Mirotic (8).

86.- Panathinaikos (19+20+25+22): Francisco (4), Bonga (2), Hayes-Davis (11), Yabusele (10), Fall (6) -cinco titular- Badio (-), Rogkavapoulos (10), Grant (14), Nunn (13), Lessort (9) y Hernangómez (7).

Árbitros: Belosevic (SER), Koljensic (MNE) y Sacys (LTU). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 14.130 espectadores.