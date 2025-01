El Ayuntamiento de Sagunto renovará los carriles bici más antiguos a lo largo de 2025

El Ayuntamiento de Sagunto va a renovar, a lo largo del año 2025, los carriles bici de la ciudad que son más antiguos y que, en este sentido, comienzan a presentar algunos desperfectos y cierto deterioro. Se trata de uno de los objetivos principales que se marca, para este año nuevo, la Concejalía de Espacio Urbano que lidera Javier Raro.

"Seguimos centrados en la red ciclopeatonal", ha explicado Raro en entrevista en 'Más de uno Sagunto' de Onda Cero. "Tenemos una nueva actuación que va a abordar los carriles bici que teníamos ya ejecutados. Son carriles bici, algunos muy antiguos, algunos que se han desarrollado mediante gestión urbanística, que requieren de unificación y de pintura", ha detallado el concejal de Espacio Urbano en conversación con esta emisora de radio.

"Nos vamos a centrar en unificar la red y en la señalización de la red. Esta es una de las actuaciones que queremos hacer este 2025", ha asegurado Javier Raro en Onda Cero.

El nuevo año 2025 arranca, no obstante, con las mismas polémicas de siempre, entre ellas, el servicio de autobús que une El Camp de Morvedre con València. Sus usuarios y usuarias aseguran que el servicio sigue siendo muy deficitario. Ante esta situación, el concejal de Espacio Urbano del Ayuntamiento de Sagunto asegura comprender el enfado de los pasajeros aunque al tiempo insiste en que la competencia del autobús es de la Generalitat.

"El Ayuntamiento [de Sagunto] no es ajeno a la situación que se da. Es una pena que, habiendo usuarios y usuarias jóvenes dispuestos a utilizar el transporte público, a veces huyan de él por no dar el mejor servicio", ha lamentado Javier Raro en la referida entre vista en 'Más de uno Sagunto' de Onda Cero. "Yo creo que 2025 tiene que ser, sí o sí, el año de la mejora", ha añadido.

"No vamos a llegar a los estándares de calidad que requerimos pero tiene que haber mejoras. Somos corresponsables pero no responsables directamente, pero no dejamos de reivindicar que lo necesitamos ya"", ha concluido el concejal de Espacio Urbano, Javier Raro, en conversación con esta emisora de radio.