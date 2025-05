Qué pasa con Frank Cuesta: todo lo que se sabe de su confesión y polémica con Chi

Frank Cuesta, más conocido como 'Frank de la Jungla' por su programa, se está viendo envuelto en una polémica desencadenada a partir de que vieran la luz unos audios donde admitía haber traficado con especies protegidas y episodios de maltrato animal.

En uno de esos audios se le escuchaba decir que haría "un mix de comida de gato con polvo de veneno, para que se lo coma y reviente por dentro. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Si tienes un gato, lo guardas en casa". Como este, otros comentarios desagradables pusieron al youtuber en el punto de mira, especialmente porque nada parecía cuadrar con la imagen que tenía con los animales y que mostraba al público.

Víctima de mitomanía y ego

Ahora, cuando ha pasado una semana desde que se publicaron los audios, Cuesta ha colgado en la red un vídeo en el que admite que su personaje es toda una mentira: "Ni tengo cáncer, ni soy veterinario, ni rescato animales", ha afirmado.

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría a todos sus seguidores. Algunos no se lo llegan a creer todavía, pero lo cierto es que el comunicado existe. "Ni soy veterinario, ni herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de los animales, pero tampoco son conocimientos profesionales", reza el vídeo en el que ha anunciado sus palabras.

"Todos los animales que hay en el Santuario (en Tailandia) han sido comprados, por lo tanto, podríamos definirlo más como una granja de animales que un santuario", añade. "Nunca he rescatado animales y forma parte de un show. He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego".

Zape: "Le han obligado"

Así han sido las crudas declaraciones de Cuesta sobre su vida real. Unas afirmaciones que han sido desmentidas por su hijo Zape, quien ha llegado a reconocer en su cuenta de Instagram que su padre ha sido forzado a grabar ese comunicado.

"Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto su pelo caer a cachos durante sus tratamientos", apunta el hijo de Frank. "Forzado a decir que abusa de los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él. Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia".

Según Zape, su padre en ningún momento es protagonista de sus palabras y admite que ha sido forzado a leer un guion.

Quién es Chi y qué relación guarda con Frank Cuesta

Otro de los frentes abiertos es el papel de Chi, uno de los excolaboradores y amigo cercano, quien está desempeñando un papel crucial en la trama que rodea a Frank Cuesta.

Todo tiene origen en el Santuario Libertad, el refugio de animales que Cuesta tiene en Tailandia. Allí Chi ha tenido un papel relevante, ha pasado tiempo mano a mano con Frank trabajando juntos. De hecho, Cuesta le llegó a considerar su único amigo.

Sin embargo, la situación cambió cuando Chi, según Frank, publicó los audios en los que este admitía haber adquirido animales y protagonizado episodios de maltrato animal.

Por su parte, Chi niega cualquier vinculación con lo ocurrido y ha señalado a otra colaboradora del santuario como la verdadera responsable de los episodios recientes.

Nuevas declaraciones

No ha bastado con una publicación. Fran Cuesta ha publicado en su perfil de Instagram un nuevo vídeo con contenido que parece ser la segunda parte del comunicado anterior.

En esta nueva entrega, Cuesta se dirige hacia su expareja, asumiendo "toda la responsabilidad de las falsas acusaciones" hacia la misma. En él incluye declaraciones sobre el presunto falso consumo de drogas de su expareja, la vivienda en Tailandia y otros detalles de la duración de su matrimonio.