Sánchez intervino en el rescate de Air Europa solo días después de que Hidalgo llamara a Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se implicó personalmente en el rescate de Air Europa apenas cinco días después de que Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, llamara a su esposa, Begoña Gómez. Así lo recoge un informe de la Guardia Civil, en el marco del caso Koldo, y mensajes a los que ha tenido acceso EL MUNDO.

Air Europa atravesaba una grave crisis financiera por la pandemia. IAG, grupo británico dueño de Iberia, había acordado comprarla por 1.000 millones de euros, pero bajó su oferta a la mitad. Ante la falta de avances, según la Guardia Civil, Hidalgo buscó otras vías: “Está muy jodido, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña”, dijo Víctor de Aldama a Koldo García en una conversación intervenida el 3 de agosto de 2020.

La intervención de Sánchez

Cinco días después, Sánchez envió varios mensajes al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mostrando su intención de intervenir: "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", escribió. Y añadió: "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. Es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla".

Sánchez también compartió con Ábalos el mensaje de un amigo que aconsejaba rescatar Air Europa, pero sin entregarla ni a IAG ni a los Hidalgo: "No tiene sentido rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún dejar que desaparezca". Este contacto se produjo cuando, según la investigación, personas del entorno de Air Europa recibían información confidencial en tiempo real.

El 3 de noviembre, el Gobierno aprobó un rescate de 475 millones de euros en condiciones muy favorables y con una velocidad inusual, que la Guardia Civil atribuye a la presión de Hidalgo y Aldama.

Cuando se confirmó la operación, Hidalgo escribió emocionado a Aldama: "Joder, no tengo palabras, me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar". En 2021 se pactó de nuevo la venta a IAG, pero fue bloqueada por la Comisión Europea.