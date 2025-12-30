El PP cita a Ábalos a la comisión Koldo del Senado el 8 de enero

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real.

La Cámara Alta deberá pedir ahora autorización al juez, que, si da luz verde a la comparecencia, la incógnita será si acude presencialmente o por videollamada desde la cárcel.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha fundamentado la citación de Ábalos en que "es el hombre para todo de Sánchez" y ha confiado en que su comparecencia a la vuelta de las vacaciones revierta "la amnesia navideña" a la que Sánchez "ha fiado todo" para que "los españoles olvidaran y miraran para otro lado".

La oposición considera que el exministro "tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos del sanchismo". Y García le animó esta mañana en una rueda de prensa a que "la abra de par en par delante de todos los españoles" en el Senado.

El uso de recursos públicos y las supuestas irregularidades en las primarias

El PP centrará el interrogatorio de Sánchez en "el uso de recursos públicos" para "colocar a sus presuntas sobrinas" en empresas públicas, los contratos de suministro de mascarillas investigadas por la Justicia, su patrimonio y "su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo".

Pero también "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias", "qué irregularidades hubo en las primarias", "qué se pactó con Otegui y el PNV además de la moción de censura" y "hasta dónde llegaba el sistema de mordidas en obra pública que construyó Cerdán".

Del mismo modo, el PP le reclamará que aclare "quién ordenó contratar a las empresas de la trama", "quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada", "quién se benefició de la trama de hidrocarburos", "cómo se rescataron aerolíneas a cambio de favores", y "de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de su mujer".

Venezuela será una de las patas del interrogatorio. El PP intentará esclarecer "por qué vino Delcy Rodríguez a España y por qué se ocultó", y "qué presiones recibió de Zapatero para rescatar a Plus Ultra". "Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

