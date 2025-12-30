El alcalde de León (PSOE) acusa a Sánchez de intentar acallarle y advierte: "Habrá movimientos"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha pasado este martes por Espejo Público para hacer balance del año político tras un final de 2025 especialmente duro para un PSOE que afronta un exigente calendario electoral en 2026.

Es precisamente por esto por lo que muchas voces importantes del partido están alzando la voz exigiendo cambios de liderazgo. Diez, que en los últimos años ha sido uno de los más críticos con la dirección del partido, ha desvelado en su entrevista en Antena 3 que ha intentado ser apartado de cargos importantes debido a su posición crítica.

Muy sonado fue su enfrentamiento con José Luis Ábalos en 2020, por el que asegura que "la maquinaria del partido hizo todo lo posible por descabalgarme de la secretaría general del partido y evitar de esa manera que pudiera ser candidato a las elecciones de 2023".

El alcalde de León reflexiona sobre la deriva tomada por el partido en los últimos años y asegura que se están tomando "unas decisiones que en gran parte no se corresponden ni con nuestro ideario, ni con nuestros principios, ni con nuestros valores".

Por ello, de cara a 2026 asegura que "habrá movimientos" de cara a esa posible renovación de liderazgos cuando se le pregunta por Jordi Sevilla y la propuesta que este defiende.

"No he hablado con él, pero sí con muchos compañeros de otros muchos territorios (…) Está claro que hay un descontento generalizado en el partido, muchas de las decisiones que se han adoptado para nada creemos que están en la línea de lo que deben ser", explica.

Diez señala, además, que esta "renovación y cambio de los liderazgos" dentro del partido es necesaria para "volver a tener credibilidad, separarnos de todas estas cuestiones judiciales que no están afectando de una manera brutal y durísima, y porque hay que emprender un nuevo rumbo".

Años exigiendo cambios

Diez, además, ha revelado que lleva "dos o tres años" exigiendo un Congreso Extraordinario Federal "para una renovación de liderazgos", pero que el partido le ha ignorado. "Llevamos mucho tiempo en una deriva que no se ha atajado y ahora estamos recogiendo los resultados", explica.

El alcalde de León denuncia, además, que desde la dirección le han ido apartando de los congresos donde se debaten este tipo de asuntos y señala las dificultades para hacer crítica interna.

"El último Congreso Provincial que se realizó en León, al que no pude acudir porque lo suelen colocar en momentos en los que yo por mis responsabilidades como alcalde tengo otros compromisos, fue monotemático para pedir mi expulsión del partido (…) Esta crítica ya no se puede hacer dentro partido, los que tenemos voz la intentamos hacer con la mayor corrección y educación allí donde nos permiten y podemos hacerlo", lamenta.

A pesar de todo, Diez deja claro que volverá a presentarse a las elecciones a la alcaldía de León en 2027, aunque no descarta hacerlo como independiente. "Me gustaría hacerlo por el PSOE, pero si me quieren expulsar pues ya veremos...", desliza.