Autobús Morvedre-València: Concentración por un servicio digno

La Asociación Vecinal La Victoria de Puerto de Sagunto convoca una concentración pública con el objetivo de insistir en la necesaria puesta en marcha de las mejoras comprometidas por la Generalitat para el servicio de autobús entre El Camp de Morvedre y València, anuncios de mejora que han sido reiteradamente incumplidos. Esta es únicamente una de las varias reivindicaciones de la concentración, prevista para este veintidós de octubre a las 19:00 horas frente a la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto.

"Sufrimos todos los días, vamos de pie en la mayoría de los horarios y no solo eso: además de ir de pie, muchísima gente se queda en tierra porque no cabemos", denuncia Rosa de Ramón, de la Asociación Vecinal La Victoria, en entrevista en 'Más de uno Sagunto'. "Nos están machacando con la seguridad y con el cinturón, y un accidente en la autovía podría ser terrible. Todavía no ha pasado y que no pase, pero podría ser una desgracia terrible", lamenta De Ramón.

"Estamos muy cansados porque las reivindicaciones las llevamos haciendo desde hace mucho tiempo", critica Rosa de Ramón, de la Asociación Vecinal La Victoria, en declaraciones a Onda Cero respecto a la citada concentración convocada frente a la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto para demandar un servicio de autobús digno.

Autobús Morvedre-València: El Ayuntamiento de Sagunto secunda la concentración

El Ayuntamiento de Sagunto secunda, también, esta serie de reivindicaciones. El Consistorio de la ciudad reclama a la Generalitat que ponga en marcha medidas "a corto plazo" para solventar esta situación, que afecta a cientos de usuarios y de usuarias a diario en sus desplazamientos entre El Camp de Morvedre y València.

"Después de tantos meses, tanta flexibilidad y tanta paciencia, decimos "¡Basta ya!" y apoyamos a nuestra ciudadanía en estas reivindicaciones que consideramos justas", asegura Moreno. "No hay excusas. Necesitamos un buen servicio de autobuses que conecte con València como solución a corto plazo, sin olvidarnos del resto de reivindicaciones de mejora de conexiones, sobre todo, del núcleo de Puerto de Sagunto con la capital, València", afirma el alcalde de Sagunto.

Autobús Morvedre-València: El PP comprende enfado y asegura trabajar

También apoyan esta movilización otras formaciones políticas con representación municipal como Iniciativa Porteña, VOX y Compromís. El Partido Popular también la secunda. El coordinador comarcal de los 'populares' en El Camp de Morvedre, Ximo Catalán, explica que el PP entiende el enfado de usuarios y usuarias y, por ello, según Catalán, los 'populares' están trabajando con la Generalitat, del PP, para mejorar la situación.

"Somos conocedores de la grave situación a la que se enfrentan nuestros vecinos y vecinas a diario. Por eso, vemos con buenos ojos la concentración. Estamos en constante contacto con los departamentos implicados de la Generalitat para insistirles en satisfacer esta necesidad", asegura Catalán en declaraciones a los medios de comunicación.

"Por otro lado, insistimos en la falta de interés del equipo de Gobierno [del Ayuntamiento de Sagunto] por mejorar esta situación ya que para unirse a este tipo de manifestaciones sí se ponen a trabajar pero, para pedirles un proyecto serio y real del tren a Puerto de Sagunto, no vemos ningún interés por el equipo de Gobierno de Darío [Moreno]", valora el coordinador comarcal del PP en El Camp de Morvedre.