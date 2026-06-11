Villajoyosa llevará al pleno una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros

El Gobierno local de Villajoyosa ha presentado en la comisión informativa de Hacienda de este jueves, 11 de junio, una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros que se van a destinar a proyectos en instalaciones y servicios. Esta propuesta se elevará al Pleno ordinario de la próxima semana para su aprobación.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que “tras liquidar el presupuesto de 2025, el Remanente de Tesorería fue positivo con 25.418.067,39 euros. Una parte de este remanente ya se incorporó al presupuesto de 2026 para inversiones en proyectos necesarios e importantes. Esta segunda modificación tiene el mismo objetivo”.

Las partidas que se han incluido en esta modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros “son actuaciones y gastos necesarios que no hacen más que seguir la línea iniciada de mejorar el municipio y mejorar los servicios a los ciudadanos”, apuntó Pérez Buigues.

Entre las inversiones que se han incluido está el proyecto de sombraje para la avenida Rosa de Los Vientos, en la Cala (100.000 euros); y la instalación de juegos en el parque Terral, en la Cala (50.000 euros). Además, se ha incluido la redacción del proyecto para la zona del entorno del pantano Amadorio; nuevo mobiliario para parques y jardines; alumbrado solar; reparación y mejora de instalaciones deportivas; el plan operativo para el centro comercial abierto; o la implantación de señalética accesible.

El concejal de Hacienda afirmó que “esta modificación presupuestaria, como otras que se han realizado, no tiene otra finalidad que poder incluir en el presupuesto actual nuevos proyectos e inversiones. Y esto se hace con el Remanente de Tesorería de 2025, procedente de los ahorros acumulados de ejercicios anteriores”.