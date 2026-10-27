Villajoyosa acoge nuevos talleres para mayores en situación de dependencia y sus cuidadores para mejorar su calidad de vida

El Servicio de Teleasistencia de la Generalitat Valenciana, en colaboración con la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, organiza de nuevo los talleres dirigidos a personas mayores en situación de dependencia y a sus cuidadores y cuidadoras, con el objetivo de favorecer su bienestar y mejorar su calidad de vida. La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, explicó que “estos talleres están orientados a promover un envejecimiento activo y saludable, prevenir situaciones de soledad no deseada y ofrecer apoyo y herramientas a las personas cuidadoras en su día a día”.

Los talleres se realizarán en cuatro sesiones los viernes 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre. El horario es de 11.30 a 13.00 horas y tendrán lugar en el centro social Llar del Pensionista.

La iniciativa contempla la realización simultánea de dos talleres: uno dirigido a las personas cuidadoras y otro destinado a las personas a las que atienden. En el primer caso, las personas cuidadoras recibirán formación sobre la autoestima, la comunicación no verbal, los hábitos saludables y movilizaciones. Para las personas mayores, se ofrecerán los talleres de musicoterapia, movilidad articular, “Reflexionando” y “Crea tu arcoíris”.

La edil del área indicó que “de este modo, se ofrece un espacio de acompañamiento, formación, apoyo y respiro, favoreciendo el bienestar tanto de las personas participantes como de sus cuidadores y cuidadoras”.

Con la reanudación de estos talleres, se continúa reforzando el compromiso con la atención integral, el acompañamiento y el apoyo a las personas mayores y sus familias.