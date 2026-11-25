La XVI Feria Solidaria de Navidad de La Nucía se desarrollará del 11 al 13 de diciembre y tendrá muchas novedades y actuaciones como los Robots Unitree Synergy Tech” (Robots de El Hormiguero), el Mag Malstruc, Villancicos Escolares, Discomóvil navideño y la casa de Papá Noel. La entrada será libre y gratuita y estará abierta al público durante tres intensos días, llenos de actividades para todas las edades. La presentación de la XVI Feria de Navidad de La Nucía contó con la presencia de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas.

Esta XVI Feria Solidaria de Navidad está organizada por las concejalías de Bienestar Social, Tercera Edad, Turismo y Fiestas de La Nucía, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana; donde colaborarán els Majorals 2027 – Penya El Descontrol y ONG’S locales y comarcales: Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía, Asociación contra el Cáncer de La Nucía, AHEDYSIA, Asociación Senderos Felinos de La Nucía, Asociación Alzheimer de la Marina Baixa (AFA), Asociación INTEGRA, Asociación Parkinson Mediterráneo (APARME)…,etc.

Apertura con Coro Escolar Cole Muixara

La inauguración de la Feria el viernes 11 de diciembre a las 18 horas con la actuación de los coros escolares del colegio público Muixara de La Nucía. Y posteriormente a las 19 horas tendremos nos adentraremos en el maravilloso mundo de la magia con el “Mag Malastruc”. Además, durante los tres días de feria habrá diferentes actuaciones de las escuelas de baile, musicales y deportivas de La Nucía. También habrá puestos artesanos y puestos solidarios, artículos relacionados con la navidad, cuya recaudación irá destinada a fines sociales.

Horario y Casa de Papa Noel

El horario de la Feria será el viernes 11 de diciembre de 17 a 21 horas. El sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 11 a 21 horas. El domingo a las 12 horas Papa Noel estará en la plaça Major para recoger las cartas de los niños y niñas de La Nucía, durante el resto de feria estará en su casa, situada en la plaça Santa Teresa. Los visitantes podrán conocer la “Casa de Papa Noel” con sus elfos y el poblado navideño. Esto hace que la Feria de Navidad se extienda desde la plaça Major hasta la plaça Santa Teresa, y en el carrer Major se situarán los puestos de artesanía, mientras en la plaça Major estarán los puestos solidarios, así como los gastronómicos para reponer fuerzas.

Puestos solidarios

Se montarán diferentes puestos donde se podrán adquirir diferentes artículos navideños como: adornos para el árbol de navidad, centros navideños, figuras de belén; realizados en los talleres organizados por las asociaciones y ONG’S. El dinero recaudado con la venta de estos artículos irá íntegramente destinado a fines benéficos locales y comarcales.

Barra Majorals 2027

Els Majorals 2027 – Penya El Descontrol darán servicio de bar durante los tres días con precios populares, con comida típica nuciera, para recaudar dinero para las próximas “Festes d’Agost de La Nucia”.

Parking gratuito

Todos los asistentes a la XVI Feria de Navidad podrán aparcar de forma gratuita que el parking de Les Nits, situado en la avenida Porvilla (frente Centro Salud), que cuenta 400 plazas. De esta forma se facilita el aparcamiento a todos los que se desplacen a La Nucía para visitar la XVI Feria de Navidad, ya que el parking se encuentra a 100 metros de la plaça Major.