Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Altea un varón, de 31 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención dictada por las autoridades de Holanda, por delitos contra las personas, hechos ocurridos en el año 2015 en la localidad holandesa de Amsterdam.

Los hechos que motivaron la detención se corresponden con tres delitos de robo con violencia y dos delitos de estafa. Entre ellos, un intento de robo de 35000 euros mediante la inmovilización de la víctima y el uso de gas pimienta, así como otros hechos en los que, mediante el empleo de identidades y documentación falsa, consiguió que las víctimas entregaran cantidades que ascendían a 105.000 euros. Asimismo, participó en el robo con violencia de un bolso que contenía 16500 euros, tras lo que huyó del lugar en un vehículo.

Una vez el país reclamante dictó una Orden Europea de Detención y tras tener conocimiento de la misma los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm a través de SIRENE, comenzaron a realizar las gestiones para conocer su paradero, no tardando en localizarlo en la localidad de Altea (Alicante).

El fugitivo había huido de la justicia de Holanda tras ser condenado a una pena de 32 meses de privación de libertad, de la que le queda por cumplir 814 días.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.