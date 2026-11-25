Desde la Consellería de Infraestructuras han explicado que el planteamiento de esta actuación era que estuviera finalizado antes de acabar el año. Un proyecto que incorpora tres nuevos cruces semaforizados que permitirán mejorar la integración con la ciudad en tres puntos estratégicos del trazado ferroviario actual.

El primer cruce afecta a la avenida Beniardà, donde actualmente ya se está habilitando el cruce para vehículos a motor y peatones mediante regulación semafórica. La segunda actuación hace referencia al paso a nivel “Playmon” en la avenida Andalucía, en el que se eliminan las barreras actuales y se implanta una regulación semafórica integral para peatones y vehículos. Y la tercera intervención que afecta al paso de Benidorm Intermodal, destinado principalmente a vehículos de emergencia y transporte público, con acceso restringido y control semafórico. Además, el proyecto incluye la ejecución de un vallado paralelo a la traza ferroviaria y la reordenación de los pavimentos contiguos, mejorando tanto la seguridad como la integración urbana del entorno.

Como consecuencia del nuevo acceso y el vial proyectado sobre el barranco de l’Aigüera, se configurará un corredor rápido paralelo a la vía para uso prioritario de vehículos de emergencia. Igualmente, la conexión con los viales de emergencia existentes también permitirá ampliar de forma significativa la conectividad operativa hacia la zona de El Moralet. Del mismo modo, se ejecutará un nuevo vallado que mejorará la visibilidad y seguridad del trazado y ello conlleva asimismo la creación de nuevas zonas ajardinadas con una extensión de unos 2.000 metros cuadrados y una senda peatonal que dará continuidad al parque urbano existente.