Normalidad en la playa del Racó de l’Albir tras el último temporal

La playa del Racó de l’Albir ha recuperado la normalidad tras el último temporal, gracias a los trabajos realizados por los Servicios Técnicos municipales y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

A falta de la reposición de algún material puntual afectado por el temporal, el estado general de la playa es óptimo y permite su uso con total normalidad. Las labores llevadas a cabo han permitido restablecer las condiciones habituales del litoral en un corto periodo de tiempo.

El concejal de Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha señalado que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi no tiene previsto realizar ninguna actuación de recuperación artificial hasta que finalice la época de temporales, siguiendo los criterios técnicos y medioambientales habituales para este tipo de intervenciones.

La playa del Racó de l’Albir es uno de los principales espacios naturales y turísticos del municipio. Se trata de una playa de cantos rodados y aguas limpias, situada en el entorno del Parque Natural de la Serra Gelada, reconocida por la calidad de sus servicios y su compromiso con la sostenibilidad. Cuenta con bandera azul, certificaciones de calidad y accesibilidad, así como con servicios adaptados que garantizan el disfrute seguro de todos los usuarios.

Desde el consistorio se continúa realizando un seguimiento del estado de la playa, con el objetivo de garantizar la seguridad, la conservación del entorno y el disfrute tanto de la ciudadanía como de los visitantes.