SUCESOS

Tres detenidos en Benidorm por tráfico de drogas

La sustancia intervenida fue localizada oculta en un compartimento del vehículo a modo de caleta en el que iban a bordo dos de los detenidos

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Tres detenidos en Benidorm por tráfico de drogas
Tres detenidos en Benidorm por tráfico de drogas | Onda Cero Marina Baixa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a tres personas, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició tras varias informaciones vecinales que alertaban de un continuo trasiego de personas en una vivienda, supuestamente para la compra de sustancias estupefacientes.

Los dos varones fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo, donde un perro adiestrado detectó droga. En el registro se intervinieron 105 gramos de cocaína.

Posteriormente, fue detenida la mujer relacionada con los hechos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer