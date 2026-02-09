Tres detenidos en Benidorm por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a tres personas, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició tras varias informaciones vecinales que alertaban de un continuo trasiego de personas en una vivienda, supuestamente para la compra de sustancias estupefacientes.

Los dos varones fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo, donde un perro adiestrado detectó droga. En el registro se intervinieron 105 gramos de cocaína.

Posteriormente, fue detenida la mujer relacionada con los hechos.