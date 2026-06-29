Más de 6.000 personas vibran al ritmo de la música en la tercera edición del Maror Festival

Más de 6.000 personas han disfrutado este fin de semana de la tercera edición del Maror Festival. MClan, La Fúmiga, Diluvi, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Esther, DJ Plan B, DJ Andrew, Romàntic Dimoni, Cactus, DJ Jajajers, Naina, DJ Las Hienas y Rö (ganadora de La Vila Talent Fest 2026) han actuado durante dos días en los dos escenarios junto al mar, en el parque de la Antoneta.

Las dos jornadas arrancaron a las 19.00 horas y se alagaron hasta la madrugada. A los momentos especiales vividos el viernes por la noche con MClan, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Esther, DJ Plan B, DJ Andrew y Romàntic Dimoni, se sumaron los de este sábado en el que se dieron instantes únicos y que recordarán los miles de asistentes.

Uno de los conciertos más esperados fue el de La Fúmiga, que ofreció en Villajoyosa el último concierto de su trayectoria en la provincia de Alicante dentro de L’Últim Abraç, la gira con la que la banda valenciana pone fin a trece años de carrera. La noche fue también especial para los fans de El Diluvi, que celebró sus quince años de trayectoria sobre el escenario del Maror dentro de su gira formada por únicamente quince conciertos. La noche de este sábado se completó con Cactus, DJ Jajajers, Naina, DJ Las Hienas y Rö (ganadora de La Vila Talent Fest 2026).

El público de todas las edades asistente al Maror, que se consolida ya en esta tercera edición como una de las citas ineludibles del verano, pudieron disfrutar además de la amplia oferta de ocio que incluye el festival celebrado en un marco único: el parque de la Antoneta, con el mar de fondo.

Una variada oferta gastronómica para todos los públicos, con propuestas que iban desde hot dogs de autor, cocina asiática, parrilla argentina, hamburguesas, cocina griega, etc., completó la velada junto a un mercado de artesanía y novedades como la posibilidad de hacerse un tatuaje o pinturas con neón.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “hemos vuelto a vivir dos días únicos con una tercera edición que consolida el Maror Fest como un festival único para todos los públicos”. El Alcalde destacó “el gran cartel de artistas que hemos tenido este año y que han hecho vibrar a los miles de asistentes en un marco incomparable como es nuestro parque de la Antoneta, con el mar de fondo”. Marcos Zaragoza afirmó que “apostamos hace tres años por este festival y vamos a seguir haciéndolo para promover la cultura y la lengua valenciana”.