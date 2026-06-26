Benidorm ‘conecta’ su plataforma local con la PID para compartir datos, desarrollar inteligencia turística avanzada y ofrecer un portal unificado

Entre las herramientas que se van a implementar destacan un sistema de aparcamiento inteligente, un módulo de alarmas hídricas o el control de flujos y aforos en espacios públicos

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado esta mañana el proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, una ambiciosa actuación de transformación digital que conecta la plataforma tecnológica local de turismo con la Plataforma Inteligente de Destinos estatal, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionada por Segittur. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos emprendidos hasta la fecha por el destino en materia de transformación digital del sector turístico. El proyecto, financiado por la Unión Europea, cuenta con 3,1 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en el Hub de Innovación BeCiti, en el edificio El Torrejó, ha acudido el alcalde Toni Pérez; el presidente de Seguttur, Enrique Martínez; miembros de la corporación local; el director del Invattur, Jordi Bataller; y representantes del tejido empresarial y social de la ciudad.

Con el despliegue de este proyecto la ciudad contará con una plataforma con información integrada y servicios personalizados que generará valor a tres niveles. Por un lado, para los visitantes, al ofrecer un portal unificado del destino con información integrada y servicios personalizados que mejorarán la experiencia turística antes, durante y después de la estancia. En segundo lugar, para el sector turístico local, que a través del acceso a inteligencia turística avanzada basada en datos en tiempo real podrá adaptar la oferta, mejorar la competitividad y anticiparse a las tendencias de demanda. Y, por último, para la propia gestión del destino, ya que permitirá la interoperabilidad efectiva con la PID estatal, la toma de decisiones basada en evidencias y el refuerzo de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los flujos turísticos.

Entre las soluciones a implementar, además de la creación de este portal de destino unificado, también destaca el desarrollo de un módulo de inteligencia de localizaciones, para integrar, analizar y representar datos geoespaciales de diferentes fuentes sobre mapas para el análisis inteligente del impacto turístico; un sistema de fidelización; un módulo de recursos y alarmas hídricas para el control del estado de las masas de agua y la gestión de los recursos hídricos, con especial seguimiento de episodios de sequía o escasez, inundaciones, olas de calor y de frío e indicadores ambientales.

A todo ello se une el desarrollo de un sistema de aparcamientos inteligente, mediante la instalación de sensores y cámaras, que reconocerá en tiempo real el estado de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida (PMR) y de los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Esta herramienta optimizará la disponibilidad de plazas y facilitará su localización a los usuarios.

Por último, también se implementa un sistema de control de aforo y medición de flujos, para monitorizar y controlar en tiempo real la capacidad de ocupación de distintas áreas del destino, optimizando la gestión de los espacios y mejorando la experiencia de los visitantes; al tiempo que se prevé la elaboración de contenidos multimedia, para la promoción y divulgación de los valores turísticos, culturales, patrimoniales, de accesibilidad y experienciales del destino Benidorm.

El alcalde ha afirmado en la presentación que la ciudad “da un paso más en la trayectoria que iniciamos hace años: convertir los datos, el conocimiento y la innovación en herramientas al servicio de las personas y de una gestión más eficiente y sostenible de los recursos y del capital humano, clave en la actividad turística”. Pérez ha situado el reconocimiento de Benidorm como primer DTI certificado del mundo como “la primera gran conquista de la travesía que iniciamos para la transformación del destino” y ha dicho que el segundo logro fue la plataforma ‘Benidorm CORE’, “el cerebro de la gestión municipal y turística de nuestro destino”.

“Ahora es el momento de conectarnos a la PID nacional, que posibilitará el acceso a datos y a desarrollar nuevos componentes propios. Por ello, la importancia del proyecto no está solo en la tecnología, sino en lo que nos permite hacer” ha afirmado. “De su dotación y su uso depende alcanzar y explotar todas las potencialidades que pone al alcance de los destinos” ha añadido. Toni Pérez ha expuesto que el turismo se enfrenta “a desafíos cada vez más complejos” y para responder a ellos “necesitamos conocimiento, capacidad de análisis y herramientas que nos permitan anticiparnos a los problemas antes de que aparezcan y aprovechar las oportunidades antes que nadie”. A todo ello, ha asegurado, contribuye de forma decisiva “el conjunto de herramientas que conforman el Benidorm CORE y la PID”. En ese punto, el primer edil ha resaltado que la ciudad “ha demostrado siempre que sabe anticiparse a los retos del futuro y hoy reforzamos ese compromiso añadiendo una nueva pieza a un modelo que es referente dentro y fuera de España”. Por último, el alcalde ha abogado por utilizar la tecnología “como una herramienta para mejorar la vida de las personas y para seguir construyendo el Benidorm del futuro”.

Por su parte, Enrique Martínez, presidente de Segittur, también ha destacado que Benidorm “siempre ha liderado y construido su futuro, siendo líder y pionero en todo momento”. En ese sentido ha apuntado que “buena parte del nuevo lenguaje que se emplea ahora procede de Benidorm, un idioma y expresiones nuevas turísticas que han nacido aquí”. Martínez, además, ha indicado que el proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos “se hizo comprensible cuando llegó a Benidorm”, el lugar en el que “se hicieron las pruebas para saber si la normativa para certificar a los DTI tenía sentido”. “Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí y hay mucho trabajo detrás” ha apostillado el presidente de Segittur.

Financiación europea

El proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, dotado con 3,1 millones de euros, se enmarca en la convocatoria de ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo para el despliegue de plataformas tecnológicas en destinos de la Red DTI, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea — Next Generation EU.

La actuación integra la plataforma inteligente local desarrollada por el Consistorio con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de la Secretaría de Estado de Turismo, consolidando a Benidorm, primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo en 2018, como referente en la transformación digital del sector.