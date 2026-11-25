En Benidorm, la programación ha empezado hoy a las diez de la mañana con una fotografía institucional en la plaza de SS. MM. los Reyes de España para mostrar el rechazo a la violencia machista. Por la tarde, a las seis, el Centro Social acogerá un taller de autocuidado. La agenda continuará hasta el 4 de diciembre con actividades culturales, charlas y la presentación del libro ‘Del Infierno se puede salir’.

En Villajoyosa, el Centro Social Llar del Pensionista acoge durante toda la jornada, de diez de la mañana a ocho de la tarde, la campaña expositiva ‘Los pasos que nunca darán’, un homenaje simbólico a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. A las siete de la tarde tendrá lugar el acto institucional del Ayuntamiento, con lectura de textos y una actuación musical de la violinista María Asensi Llinares.

Por otro lado, en l’Alfás del Pi, realiza una programación especial con actividades de sensibilización, prevención y reivindicación que se desarrollarán entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.

Por su parte, Finestrat ha organizado esta tarde, de cinco a siete y media, el taller creativo ‘Trazos y puntadas contra la violencia de género’, en el Centre Juvenil, una iniciativa que utiliza el arte textil como herramienta de sensibilización y reflexión.

En La Nucía desde hoy 25N y durante una semana las fachadas de varios edificios municipales se iluminan de “color violeta”. Una manera de recordar a toda la ciudadanía esta efeméride solidaria, en memoria de las 47 mujeres asesinadas durante 2026 y sumándose a la campaña mundial contra la “Violencia de Género”.

Callosa d’en Sarrià rinde homenaje a las 47 mujeres asesinadas este año en el acto del 25N

El alumnado de los colegios Bernat de Sarrià y Mirambó ha protagonizado la lectura del manifiesto en una concentración en la Plaza de España, que ha contado con la participación del alcalde y de representantes de la corporación municipal.

También Altea celebra hoy el acto central de su programación en la plaza del Ayuntamiento, con la entrega de premios del concurso de carteles contra la violencia de género, la lectura de un manifiesto a cargo del IES Altaia, una performance del IES Bellaguarda y un programa especial de Radio Altea.