La Junta de Seguridad Ciudadana planifica el dispositivo para las fiestas de l’Alfàs del Pi

El Retén de la Policía Local de l’Alfàs del Pi ha acogido esta mañana la Junta de Seguridad Ciudadana para preparar el dispositivo especial con motivo de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, que se celebrarán del 7 al 10 de noviembre. La reunión ha servido para establecer los protocolos de actuación y coordinar el trabajo de los distintos cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de los actos festivos y la seguridad de residentes y visitantes.

El encuentro ha contado con la asistencia del subsecretario del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda; el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques; el concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez. También han participado mandos de la Guardia Civil de los puestos de Altea, Alicante y Calpe, así como representantes de la Policía Nacional, Policía Autonómica y de la Policía Local de l’Alfàs del Pi.

De cara a las próximas fiestas, el Ayuntamiento ha solicitado refuerzos de la Guardia Civil para intensificar la vigilancia en las urbanizaciones y apoyar el dispositivo de seguridad en momentos de mayor afluencia. Asimismo, se contará con la colaboración de la Policía Autonómica para controlar la venta de alcohol a menores y con la disponibilidad de la Policía Nacional para reforzar el operativo si fuera necesario.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha destacado la importancia de planificar con antelación el dispositivo para que todos los actos se desarrollen con normalidad. “La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad es fundamental para prevenir posibles incidencias y garantizar que tanto los vecinos como las personas que nos visitan puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad”, ha señalado. Such también ha subrayado la necesidad de adaptar los recursos a las características y la afluencia de público de cada actividad, especialmente en los actos multitudinarios.

Junta de Seguridad | Onda Cero Marina Baixa

La Junta de Seguridad Ciudadana se celebra habitualmente en las semanas previas a las fiestas patronales para planificar la respuesta de los diferentes cuerpos ante las necesidades que puedan surgir durante los actos programados. En la reunión se revisan los procedimientos de coordinación y se concretan las medidas necesarias para prevenir incidentes, garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el desarrollo de las celebraciones.

Como cada año, las fiestas contarán con un dispositivo especial de seguridad, que en esta edición se reforzará con motivo del concierto de Seguridad Social, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 00:00 horas. La actuación será gratuita, aunque el acceso estará limitado al aforo disponible, por lo que se ha diseñado un operativo específico para gestionar la asistencia y garantizar el desarrollo del evento en condiciones de seguridad.

“El concierto requiere una planificación específica debido a la previsión de asistencia y al aforo limitado. Por ello, estamos trabajando para organizar los accesos y coordinar la intervención de los distintos servicios, con el fin de que el evento transcurra de forma segura”, ha añadido el concejal.

Durante la Junta de Seguridad Ciudadana también se ha analizado la evolución de los datos de seguridad en el municipio. El concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha señalado que se observa una tendencia a la baja en los casos de violencia doméstica, mientras que los delitos telemáticos han aumentado un 19 % y el número de personas detenidas e investigadas ha crecido un 20 %. Such ha destacado la importancia de mantener la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y reforzar las medidas de prevención para seguir mejorando la seguridad ciudadana.

La coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad resulta fundamental para anticipar posibles incidencias y ofrecer una respuesta conjunta durante unas fiestas que congregan a numeroso público. Con esta reunión, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi avanza en la preparación de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, con el objetivo de que los actos se desarrollen con normalidad y garantías de seguridad para todos.