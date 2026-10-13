Un incendio en una subestación eléctrica del Algar daña a un transformador fundamental para el abastecimiento de agua potable de la comarca

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa garantiza el abastecimiento de agua potable en los municipios de la comarca de pese al siniestro registrado esta pasada noche cuando, alrededor de las 01:45 horas, se ha registrado un incidente grave en la subestación eléctrica del Algar, desde donde se abastece de agua a toda la comarca de la Marina Baixa. El transformador de 10 MW de dicha subestación ha sufrido graves daños después de incendiarse, afectando también a instalaciones anexas. Por suerte, no ha habido daños personales y se están evaluando los daños materiales, que son importantes, así como sus consecuencias para el conjunto de la comarca.

Habida cuenta de las características especiales de este equipo de grandes dimensiones, el Consorcio informa de que la opción más rápida es su sustitución por otro equipo de iguales características, que se encuentra en reserva. No obstante, se deben realizar trabajos especiales de acoplamiento y reposición de cableados anexos afectados y se estima una parada mínima de cinco días.

La otra opción es la reposición del transformador actual, actuación que se prevé requiere de un plazo mínimo de dos meses para su completa resolución. No obstante, también es una opción en la que, en cualquier caso, desde el Consorcio afirman que ya se está trabajando de forma paralela.

El organismo, en cualquier caso, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los municipios y a la población que recibe agua potable a través de este sistema y reitera que el abastecimiento está garantizado a pesar de este lamentable incidente.