La campaña ‘A pie de calle’ se traslada a Poniente para explicar a los vecinos de Benidorm el desarrollo de la obra del aparcamiento de Jaime I

Las Concejalías de Participación Ciudadana y Espacio Público del Ayuntamiento de Benidorm han trasladado la campaña ‘A pie de calle’ a la zona de Poniente a petición de los vecinos de la zona para explicarles con detalle el transcurso de la obra de construcción del aparcamiento subterráneo de Jaime I, así como recoger sus quejas, demandas y sugerencias con respecto a esta obra, a la que aún quedan varios meses por delante.

Ana Pellicer, concejal de Participación Ciudadana y alcaldesa en funciones; y Francis Muñoz, edil de Espacio Público, se reunieron con vecinos y residentes para pedirles que les precisaran cualquier sugerencia con respecto a los trabajos para estudiar posibles soluciones. Así, las principales quejas tenían como eje común el ruido y las vibraciones que ocasionan las máquinas que se emplean para hacer pilotajes. En ese sentido, Muñoz les transmitió que a dichos trabajos “apenas les quedan unos días y la semana que viene está previsto que finalicen, por lo que el grueso de las molestias desaparecerá en muy breve plazo de tiempo”. Muñoz, no obstante, dijo “comprender y entender las quejas por el ruido de la maquinaria, pero para hacer una obra de esta envergadura es inevitable ocasionar algunas molestias”.

Otra de las cuestiones planteadas por los vecinos aludía a las vibraciones que se han registrado en algunos edificios a causa del trabajo de las máquinas. Del mismo modo que ocurre con los ruidos, “estas molestias también desaparecerán en unos días” ha señalado Muñoz. De todas formas, ha añadido el edil, “se están midiendo las vibraciones para determinar si hubiera algún riesgo o afección”, al tiempo que emplazaba a los residentes a que “si detectan alguna circunstancia de riesgo nos avisen para dar solución lo antes posible porque para eso estamos trabajando con una empresa altamente especializada en este tipo de obras”. En ese sentido, el titular de Espacio Público reveló que “estamos trabajando con tres máquinas pilotadoras en lugar de una, que es lo habitual, para agilizar todo el proceso”.

Durante la visita también se abordaron las modificaciones realizadas en el tráfico rodado y las dudas que pudieran surgir cuando los trabajos hayan finalizado. “Los cambios que se han hecho están funcionando” señaló Muñoz quien, preguntado acerca de la nueva rotonda que se creará una vez terminada la obra, avanzó que “dará más fluidez al tráfico” y aclaró que “no se ha diseñado para que los autobuses cambien de sentido en ese punto”.