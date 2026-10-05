El puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa quedará abierto al tráfico esta semana

El puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa quedará completamente abierto al tráfico esta semana, una vez concluyan los últimos trabajos de la actuación de mejora y ampliación de esta infraestructura.

Durante esta noche se ha llevado a cabo el asfaltado de los carriles. Tras esta intervención, el puente mantiene de forma puntual un carril cerrado para permitir completar el pintado de la señalización horizontal y ejecutar los últimos remates de la obra. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a la reapertura total del puente.

La actuación que ha supuesto una inversión de más de 858.000 euros y que comenzó en noviembre de 2024. Las obras tuvieron que afrontar una modificación del proyecto después de que, durante los trabajos, se detectaran deficiencias estructurales en una ampliación anterior. Esta situación obligó a suspender la actuación en julio de 2025 para abordar posteriormente los trabajos mediante un proyecto más amplio.

La reforma ha permitido ampliar el puente hasta los 11 metros de anchura, con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,40 metros. Además, se han renovado las redes de abastecimiento de agua potable, drenaje y telecomunicaciones. La actuación también ha incluido la renovación del alumbrado y de los semáforos, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como las condiciones de circulación y accesibilidad en este punto de la ciudad.