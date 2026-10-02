Benidorm abre el próximo viernes el Centro de Interpretación de la Séquia Mare para divulgar la relación histórica entre la ciudad y el agua

El Ayuntamiento de Benidorm va a poner en marcha a partir de la próxima semana el Centro de Interpretación de la Séquia Mare, un espacio ubicado en el Albergue Juvenil José Antonio Añón Ramón del Parc Séquia Mare destinado a la difusión del patrimonio hidráulico, etnográfico y cultural del municipio. El acto de apertura tendrá lugar el viernes, 9 de octubre, a partir de las 20 horas, con entrada libre y durante el mismo el público podrá descubrir y conocer de primera mano la instalación desde la cual “ponemos en valor la memoria del agua y su importancia en lo que fue y lo que es hoy Benidorm, y también el legado y los proyectos para generaciones futuras”, ha explicado el alcalde Toni Pérez. ´

El primer edil ha recordado que este centro “ha sido impulsado por el Ayuntamiento, como un espacio pedagógico para todos los públicos” y que, además, “nace en el lugar en el que creíamos que debía estar, en el parque que lleva el nombre de esta infraestructura impulsada por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666, el Reg Major, que permitió la llegada del agua a Benidorm hace ahora 360 años y, con ella, la repoblación del municipio”.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, Veolia, con cargo al Fondo de Inversión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y ha supuesto una inversión cercana a los 145.000 euros. Así, se ha creado un espacio museístico permanente sobre la Séquia Mare y la historia y la cultura del agua en Benidorm. También se ha contemplado la habilitación de un espacio de recepción y acogida para los usuarios del Albergue Juvenil, así como la configuración de un espacio polivalente que permita no solo la recepción de alojados, sino también el desarrollo de actividades formativas, conferencias, talleres y actos culturales sin que ello interfiera con la función museística permanente. Todo ello, según contemplaba el proyecto, con una propuesta de interiorismo moderna, innovadora y garantizando la accesibilidad universal.

El alcalde Toni Pérez ha invitado a la ciudadanía a “compartir con nosotros el próximo viernes, 9 de octubre, este acto de apertura del Centro de Interpretación Séquia Mare” y ha confiado en que, a partir de ahora, “sean muchas las personas que visiten y disfruten de este espacio en el que hemos volcado tanto trabajo y cariño para hacerlo realidad”.