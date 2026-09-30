Dos incendios se registran en Benidorm en las últimas horas

Benidorm vuelve a registrar un incendio, apenas unas horas después de otro siniestro ocurrido esta misma madrugada en la localidad.

Los servicios de emergencia han intervenido este mediodía en un incendio declarado en un edificio abandonado situado en la avenida Comunidad Valenciana, frente a la discoteca Penélope, en la partida Armanello de Benidorm.

El aviso se recibió a las 11:55 horas y, según el parte informativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, la intervención continúa en curso. El incendio ha generado una columna de humo visible a cierta distancia y las llamas también han afectado a matorral y monte bajo situado en las inmediaciones del edificio.

Por el momento, no constan personas heridas como consecuencia del incendio.

Hasta el lugar se ha desplazado un importante dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

La intervención permanece en curso, por lo que todavía no han trascendido las causas del incendio ni una valoración definitiva de los daños.

Este suceso se produce después de otro incendio registrado esta misma madrugada en Benidorm, lo que eleva a dos los incendios atendidos en la localidad en un corto espacio de tiempo.

Esta madrugada en una vivienda situada en la novena planta de un edificio de 16 alturas, en la avenida Mediterráneo, 19, de Benidorm, ha obligado a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El aviso se recibió a las 03:56 horas y el fuego quedó controlado a las 05:16 horas. Los trabajos de los bomberos se prolongaron hasta las 08:40 horas.

Los efectivos centraron sus esfuerzos en sofocar las llamas, evitar que el incendio se propagara al resto del inmueble y evacuar a algunos vecinos de las plantas más próximas a la vivienda afectada.

El fuego calcinó por completo la vivienda, aunque los bomberos lograron impedir que las llamas se extendieran a otras zonas del edificio. Una vez finalizada la intervención, los vecinos pudieron regresar a sus domicilios.

No se han comunicado heridos de gravedad. Según la información facilitada por el Consorcio, dos personas fueron atendidas por intoxicación por humo.