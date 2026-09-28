L’Alfàs del Pi aprueba en pleno el contrato para el mantenimiento de las cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en sesión plenaria ordinaria ha dado luz verde a importantes asuntos para la gestión municipal, entre los que destaca la aprobación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral del sistema de videovigilancia, control y gestión de cámaras de tráfico y seguridad. El pleno ha ratificado por unanimidad el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que regirán este contrato, tramitado de forma anticipada y con una previsión de adjudicación y formalización para este mismo año 2026, abarcando su ejecución el periodo comprendido entre 2027 y 2032 con una imputación presupuestaria de 450.725 euros.

Actualmente, l’Alfàs del Pi dispone de 26 cámaras fijas y 9 lectores de matrícula ubicados en las principales vías del municipio. La adjudicación de este contrato no solo garantizará el mantenimiento de los distintos dispositivos, sino que también incluirá la sustitución de las unidades más antiguas: en total, 9 cámaras y 4 lectores de matrícula. Estos aparatos se cambiarán por nuevos dispositivos que incorporan, además, sensores de ruidos y de control de velocidad. Tras la aprobación en el pleno de hoy, el expediente se trasladará al departamento de Contratación e Intervención para su publicación en el perfil del contratante, con el fin de iniciar cuanto antes la licitación del servicio.

Asimismo, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento al Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con garantía de origen 100% renovable, gestionado a través de la central de contratación de la Diputación de Alicante. Dentro de este mismo punto, se ha validado la adjudicación a la mercantil Iberdrola Clientes SAU del contrato para un total de 118 puntos de suministro municipales por un importe global de 1.841.052,38 euros, IVA incluido, reforzando así el compromiso institucional con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

En el apartado económico y de gestión interna, la sesión plenaria ha dado luz verde a la cuenta general del correspondiente ejercicio 2025, así como a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que asciende a 710.595,65 euros. Esta última medida se ha completado con su respectiva modificación de créditos, financiada mediante el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del pasado año.

Otro de los puntos destacados del orden del día ha sido la aprobación definitiva de la Ordenanza complementaria del Plan General de Ordenación Urbana de 1987 para la regulación de las viviendas de uso turístico en el municipio, un trámite que culmina tras superar satisfactoriamente el periodo de exposición pública y la resolución de alegaciones. Por el contrario, no han prosperado las tres mociones presentadas por el Grupo Municipal Vox, centradas en el inicio de los trámites para liberalizar suelo destinado a viviendas VPP, en la realización de un estudio integral para corregir la situación de la Urbanización Foia Blanca, y en una declaración relativa a la defensa de la soberanía nacional y la integridad de España.

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha valorado muy positivamente los acuerdos alcanzados en la sesión de hoy, subrayando la importancia de dotar al municipio de herramientas estables de futuro. "Hemos dado pasos muy relevantes, como la licitación a largo plazo del mantenimiento de nuestras cámaras de tráfico y seguridad para garantizar una ciudad mejor vigilada, o la apuesta firme por una energía totalmente verde en todos nuestros edificios públicos que demuestra nuestro compromiso medioambiental", ha señalado Such. El edil también ha destacado la importancia de sacar adelante la normativa de viviendas turísticas y la gestión económica del Ayuntamiento, afirmando que "continuamos trabajando con rigor y estabilidad para ofrecer los mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas".