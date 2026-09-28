Detenido un hombre en Benidorm por el asesinato de su pareja y otros dos por su encubrimiento

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años, con arma blanca donde las primeras pesquisas apuntan a un supuesto crimen machista.

Según explican fuentes de la investigación, el crimen ocurrió tras una discusión, con el presunto asesino solicitando la colaboración de dos individuos para tapar el asesinato. Los tres hombres, de 30, 40 y 45 años, trasladaron el cuerpo sin vida de la asesinada hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la población de Finestrat.

Tras ello, los dos individuos acudieron a la comisaría de Benidorm para confesar el crimen, declarando que fueron amenazados y que se vieron obligados a colaborar para trasladar el cadáver. Por ello, según han informado fuentes policiales, los tres individuos han sido detenidos.

Fuentes policiales ya investigan el suceso

A partir de estos testimonios, acudieron al lugar de los hechos varias unidades de la Policía Nacional, Policía Judicial y Policía Científica. Una vez allí, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer de unos 33 años y de origen brasileño. Según han apuntado fuentes policiales, "a falta de confirmación oficial de la identidad del cadáver, todo apunta a que pudiera ser la pareja sentimental" del supuesto autor material de los hechos.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre asesinó a la víctima en su domicilio y que posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, que fueron detenidos por encubrimiento. Concretamente, uno de ellos proporcionó su vehículo para el traslado del cuerpo y el otro participó ayudando a desplazar el cadáver.

La Policía Nacional continúa en estos momentos con la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido y la plena identificación oficial de la víctima en un caso que lleva un juzgado de Benidorm, a donde prestarán declaración en las próximas horas los arrestados.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la mujer no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja sentimental y presunto asesino.

Se elevan las víctimas por violencia de género

Tras el hallazgo, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos al tratarse de un presunto crimen machista. Y es que de confirmarse, elevaría a 39 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.380 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del sexto asesinato por violencia de género este 2026 en la Comunidad Valenciana.