La Nucía y Polop avanzan en el desarrollo de un proyecto conjunto que tendrá como uno de sus principales atractivos una gran tirolina

Los alcaldes de Polop y La Nucía junto con técnicos de los dos ayuntamientos han realizado una reunión de trabajo para continuar avanzando en el desarrollo de los proyectos conjuntos con un presupuesto global de 7.135.348 €, financiado al 60% con Fondos Europeos PAI EDIL,

En el encuentro han participado representantes municipales de ambas localidades, encabezados por José Luís Susmozas, alcalde de Polop y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, junto a arquitectos y técnicos responsables de las diferentes actuaciones. La reunión ha servido para coordinar y ultimar diferentes aspectos técnicos y administrativos, así como establecer los próximos pasos para la ejecución de los proyectos contemplados dentro de esta estrategia conjunta.

Otra actuación será la rehabilitación de la Galería subterránea de 600 m. que atraviesa el subsuelo del casco antiguo de La Nucía, desde la Favara hasta Porvilla y que se proyectó en los años 50. Ahora se trata de recuperarla para convertirlo en un atractivo turístico para el municipio y un eslabón más de la “Ruta Patrimonial del Agua” de La Nucía. Otra experiencia que mezcla cultura, patrimonio histórico, turismo activo y desarrollo sostenible.