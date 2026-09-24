L’Alfàs del Pi afina los preparativos para su XIX Día Internacional

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi trabaja ya a pleno rendimiento en la organización de la décima novena edición de su tradicional Día Internacional, una gran cita festiva y multicultural que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre en la explanada de la Casa de Cultura. Para ultimar los detalles, el área de Residentes Internacionales ha mantenido una intensa reunión de trabajo con los responsables de la empresa colaboradora en el evento, un encuentro encabezado por la concejala del área, Martine Mertens, y por el edil de Relación con Colectivos y Clubs de Residentes, Patrick de Meirsman.

La concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens, ha querido destacar la gran relevancia social de este encuentro. “El Día Internacional es el reflejo vivo de lo que es l’Alfàs del Pi: un municipio abierto e integrador donde conviven en armonía vecinos de casi un centenar de nacionalidades. Este año volvemos a volcarnos para que los distintos colectivos sientan que este es su hogar y puedan compartir con todos sus tradiciones, su música y su gastronomía”, ha manifestado.

Por su parte, el edil de Relación con Colectivos y Clubs de Residentes, Patrick de Meirsman, ha puesto en valor el esfuerzo organizativo y la implicación de las asociaciones. En este sentido, ha señalado que “este evento no sería posible sin el entusiasmo y la dedicación de las más de cincuenta asociaciones que participan. Cada año demuestran que la convivencia multicultural en nuestra localidad no es solo una realidad, sino nuestro mayor orgullo y una fuente inagotable de riqueza cultural para la Marina Baixa”.

La jornada contará con la participación de más de 50 colectivos y asociaciones procedentes de una treintena de países de Europa, Asia, África y América. Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de stands informativos, una amplia oferta de degustaciones gastronómicas típicas del mundo y una programación que incluirá numerosas actuaciones musicales y de danza.