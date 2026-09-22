La Nucía pone en marcha la construcción del HUB de deporte, innovación y Smart City

En el parking del Pabellón (junto a la zona de Educación Vial) han comenzado las obras del HUB del Deporte de La Nucía. Un Centro digital del ciclo del agua, deporte y sostenibilidad con un innovador equipamiento promovido por el Ayuntamiento de La Nucía. Una gran ágora polifuncional para “La Nucía, Ciudad del Deporte” que se convierto además en un moderno escenario digital y una gran plaza para acoger eventos, entrega de premios, encuentros ciudadanos y divulgación educativa.

Este innovador HUB del Deporte de La Nucía supone una inversión de 1,5 millones de euros, que será financiado al 100% por Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de agua potable. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 6 meses por lo que se espera que entre en funcionamiento en abril de 2027.

Este acto de inicio de obras y presentación del proyecto de HUB del Deporte de La Nucía se ha realizado esta mañana y han participado Antonio Campos, arquitecto del proyecto del Estudio Arquitectos MAB, Miguel Ángel Benito, Director Delegación Comunitat Valenciana y Baleares de La Nucía. También asistieron Manuel Rosado, responsable de Agua de Alicante, Francisco Sánchez, CEO OVISA (empresa constructora del edificio), Sergio Villalba, concejal de Urbanismo y concejales de la corporación municipal. Un edificio para la gestión digital del agua, que también será un edificio escenario y un edificio comunicativo, gracias a más de 100 m2 de pantallas leds.

Edificio híbrido que se convierte en escenario

La actuación del HUB del Deporte se realiza sobre una superficie de 1.300 m2 (parking de educación Vial de la Ciutat Esportiva). Se proyectará un moderno edificio funcional de 271 metros cuadrados de una sola altura. En su interior albergará una gran sala polivalente, la oficina de control digital del ciclo del agua, almacén, office y servicios. Es un edificio con fachada vidrio y grandes pantallas leds digitales (más de 100 m2 pantalla leds). La gran sala polivalente es un espacio transformable, que se puede abrIr al exterior, convirtiéndose en un gran escenario (100 m2) abierto a la nueva plaza (1.000 m2) con diferentes pantallas led, para comunicar las imágenes de los eventos.

El HUB del Deporte de La Nucía permitirá mejorar los servicios asociados a los eventos deportivos, optimizar la atención a deportistas, técnicos, organizadores y visitantes, y reforzar el posicionamiento de La Nucía como un centro de referencia para el deporte, la innovación y la sostenibilidad.