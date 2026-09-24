Villajoyosa licita las obras de urbanización

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha iniciado el proceso de contratación de las obras de urbanización de la avenida Europa, en la urbanización Montiboli, con una inversión que supera los 1,1 millones de euros.

El proyecto contempla la ejecución de las actuaciones necesarias para dotar a esta zona de los servicios e infraestructuras básicas previstos en el planeamiento urbanístico.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez comiencen las obras.

El edil de Urbanismo, Pedro Ramis, ha señalado que esta actuación permitirá avanzar en la urbanización de este ámbito del municipio y dotarlo de las infraestructuras necesarias.