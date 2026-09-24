Obras

Villajoyosa licita las obras de urbanización

El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de urbanización de la avenida Europa, en la zona del Montiboli, con un presupuesto de 1.100.315 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Villajoyosa licita las obras de urbanización
Villajoyosa licita las obras de urbanización | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha iniciado el proceso de contratación de las obras de urbanización de la avenida Europa, en la urbanización Montiboli, con una inversión que supera los 1,1 millones de euros.

El proyecto contempla la ejecución de las actuaciones necesarias para dotar a esta zona de los servicios e infraestructuras básicas previstos en el planeamiento urbanístico.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez comiencen las obras.

El edil de Urbanismo, Pedro Ramis, ha señalado que esta actuación permitirá avanzar en la urbanización de este ámbito del municipio y dotarlo de las infraestructuras necesarias.

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