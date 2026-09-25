Benidorm premia a la Benidorm Half, McDonald’s España, Ale-Hop, Autocares Grupo Benidorm y Antonia Aguilar por su contribución turística

El alcalde Toni Pérez apela a “no confrontar turismo y bienestar” y destaca que “el éxito del turismo es el éxito de muchas personas, familias y empresas que han hecho crecer Benidorm”

Benidorm ha entregado este viernes, dentro de las conmemoraciones locales con motivo del Día Mundial del Turismo, los Premios de Turismo Ciudad de Benidorm, con los que cada año se reconoce la contribución de empresas, entidades y personas esta actividad económica, la industria del turismo, que es uno de los principales motores de la ciudad. La carrera Benidorm Half, McDonald’s España y su campaña ‘Mitiquísimos’, Ale-Hop y Autocares Grupo Benidorm han sido los galardonados en este año en las categorías internacional, nacional, autonómica y local, respectivamente, mientras que la benidormense Antonia Aguilar Masanet ha sido reconocida con la Mención Especial. En todos los casos, por la contribución desde sus respectivos puestos para hacer de Benidorm uno de los grandes destinos turísticos del mundo.

El acto, celebrado en el Salón de Actos del Consistorio, ha estado presidido por el alcalde, Toni Pérez, y ha congregado también a numerosos representantes de la sociedad civil y empresarial, así como a representantes públicos de distintas administraciones. Entre ellos, el senador Agustín Almódobar; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández; y la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, así como numerosos miembros de la Corporación municipal.

El primero en recibir su galardón de manos del alcalde ha sido la Benidorm Half, consolidada como la carrera más importante por volumen de inscritos de toda la provincia de Alicante y una de las más atractivas de España, impulsada sobre todo por el público extranjero, especialmente tras el cambio de concepto auspiciado desde el año 2018. El director de Benidorm Half y CEO de Toursport, Fernando Brotons, ha sido el encargado de recoger el galardón, con el que Benidorm reconoce la capacidad de esta prueba deportiva de atraer corredores y acompañantes de numerosos países, convirtiendo el deporte en una auténtica experiencia turística y reforzando la imagen de nuestra ciudad como destino activo, saludable y abierto todo el año.

Tras recoger el premio, Brotons se ha referido a algunos de los números de la Benidorm Half, para indicar que en la edición de 2025 se alcanzaron los 9.100 corredores y que la previsión para este 2026 es que la carrera, que se celebra en noviembre, supere ya los 12.000 participantes en sus modalidades de 10 y 21K, más de seis mil procedentes de Reino Unido. Por ello, Brotons ha querido compartir este premio “con todas las personas e instituciones que han hecho posible que Benidorm Half esté hoy en el lugar en el que está”.

En categoría nacional, el premio de McDonald’s España y su campaña ‘Mitiquísimos’ ha sido recogido por Juan Carlos Berrueco, franquiciado de la empresa, quien ha explicado el porqué de la elección de Benidorm para formar parte de la campaña publicitaria estival de la compañía, que además incluyó el lema ‘I love Benidorm’ en el embalaje de los productos o un tour con influencers y rostros populares como el de Belén Esteban. Así, Berrueco ha manifestado que “si hay una ciudad que representa como pocas el verano, la diversión y esos momentos que permanecen en la memoria generación tras generación, esa es Benidorm sin ningún género de dudas. Una ciudad con una personalidad única que ha sabido convertirse en icono para millones de personas y que forma parte de la historia sentimental de este país”.

El Ciudad de Benidorm en la categoría autonómica ha sido recogido de manos de Toni Pérez por Vicente Grimalt, presidente y fundador de Clave Dénia, junto a los consejeros Sergi y Raúl Grimalt. Fundada en el año 2001 en Gata de Gorgos, Ale-Hop es uno de los más claros ejemplos de comercio ligado al turismo y una marca perfectamente identificable, entre otras cosas, por la célebre e icónica vaca que custodia la entrada de todos sus locales. Durante la recogida del galardón, el presidente de la compañía ha destacado la relevancia que en su día tuvo la apertura de su primera tienda en Benidorm para la expansión de la compañía, que actualmente cuenta con 360 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia y más de 3.000 empleados.

Ya en el plano local, Juanjo Pérez Parker, gerente de Autocares Grupo Benidorm, ha recibido el galardón para esta empresa de transporte local, que transportó el pasado año a casi 1.200.000 personas, aproximadamente el 40% de todos los viajeros que llegaron a la ciudad. El premiado ha recordado que “el 70% de los turistas que llegan a Benidorm lo hacen en servicios de transporte discrecionales y la gran mayoría de estos, en autocares”, por lo que ha destacado la importancia de este sector para la ciudad y el turismo local.

Entregados los Premios de Turismo en las diferentes categorías, ha llegado el momento de la Mención Especial, que este año ha recaído en Antonia Aguilar Masanet, destacada empresaria y pionera del sector turístico en Benidorm, que comenzó en el hotel familiar, El Palmeral, uno de los emblemas de La Cala; y también ha desarrollado parte de su labor en los inicios del restaurante Ulía y en la agencia de viajes La Cala. Antonia Aguilar ha trasladado en su discurso de agradecimiento “trabajar en el turismo es compartir alegría con las personas que nos llegan; trabajar para que estas personas vuelvan, se sientan como en casa, disfruten de nuestro pueblo, de nuestras playas, de nuestra gente y de nuestra cultura y también para que Benidorm siga siendo el referente turístico que ya es”. Por eso, ha defendido al sector y a todos los que trabajan en él, rememorando el lema de la Escuela de Hostelería y Turismo donde se formó en Madrid: “El que sirve, vale”.

El alcalde Toni Pérez ha puesto el broche a este acto, con un discurso en el que ha apelado a la importancia de celebrar esta efeméride como forma de “concienciar sobre el valor del turismo como motor económico, social y cultural”, señalando además que “el turismo en Benidorm no es solo una actividad económica; es historia, es presente, es realidad y es también visión de futuro”. En este punto, ha recordado que el turismo en Benidorm “es la historia de un éxito y de muchos esfuerzos” y es “el éxito de muchas personas, familias y empresas que han crecido haciendo a su vez crecer a Benidorm”, tras lo cual ha destacado que todas las personas, empresas y entidades que hoy recogían los galardones "son claro ejemplo de ello".

El primer edil ha recordado que “detrás de cada cifra, de cada turista que nos visita, hay personas que han hecho un esfuerzo para viajar a Benidorm, por lo que todos debemos procurar que ese esfuerzo haya valido la pena”. Asimismo, ha enumerado las cuatro realidades que conviven en Benidorm –vecinos, residentes, turistas y visitantes¬–, para después referirse a los datos y destacar que la ciudad “superó en 2025 por primera vez la barrera de 3 millones de viajeros alojados en establecimientos reglados y esos viajeros generaron más de 16,2 millones de pernoctaciones reguladas”, tributando y contribuyendo a su vez al mantenimiento de los servicios públicos que gestiona el Estado.

“Benidorm es una ciudad que recibe, una ciudad que acoge, una ciudad que trabaja para que millones de personas puedan disfrutar de ella”, ha ahondado el primer edil. “Y eso tiene beneficios económicos, tiene beneficios sociales y medioambientales”. Por ello, ha lamentado que desde algunos sectores se intente “confrontar turismo y bienestar, olvidando y obviando que el turismo es compatibilidad entre ocio y negocio, que proporciona empleo; en el caso de Benidorm, más empleo que población activa; y genera felicidad y bienestar”, ha concluido.