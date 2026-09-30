Benidorm refuerza la señalización que prohíbe el uso de patinetes en zonas peatonales

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ha reforzado la señalización vertical que recuerda la prohibición de circular en patinete en zonas peatonales. Así lo ha informado el edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, quien ha expuesto que “el uso del patinete en lugares no autorizados es una de las infracciones más recurrentes y, probablemente, la que más quejas genera entre la ciudadanía ya que genera un riesgo para los viandantes”.

Carrobles ha recordado que “esta es la segunda vez que se refuerza la señalización en zonas peatonales en menos de dos años, atendiendo así a una reivindicación ciudadana y a las propias estadísticas que maneja la Policía Local”. Estas mismas estadísticas “han permitido detectar en qué punto se estaba concentrando la mayor parte de los tránsitos no autorizados y, en consecuencia, dar prioridad al refuerzo de señalización en los mismos”.

El concejal del área, Jesús Carrobles, ha expuesto que esta medida de señalización llega acompañada de más controles policiales en puntos sensibles y de alta afluencia de peatones. Tal y como ha afirmado el edil, “el objetivo de estos controles no es ‘cazar’ a los infractores, si no garantizar la seguridad vial, especialmente de los peatones, pero también de los conductores de patinetes”. De ahí que en estos controles se preste especial atención a que los conductores porten casco y cuenten con el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

“Queremos propiciar que todos los usuarios de la vía pública puedan convivir en condiciones de seguridad y eso pasa por corregir las prácticas que ponen en riesgo y comprometen esa seguridad y, llegado el caso, por sancionar”, ha agregado.

Según las cifras trasladadas por la Policía Local, desde el 1 de enero la Policía Local ha impuesto más de 1.100 sanciones a propietarios de patinete y usuarios de sillas autopropulsadas. Las multas más habituales son por carecer de seguro de responsabilidad civil (251), circular por una parte de la vía no autorizada (132), hacerlo sin el casco homologado o usándolo de forma indebida (149), transportar a más personas de las autorizadas (49) o conducir utilizando cascos u otros aparatos receptores o reproductores de sonido (38).