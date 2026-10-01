Seis personas detenidas por un fraude de más de dos millones de euros relacionado con la venta de hidrocarburos, uno de sus principales puntos se encuentra en Villajoyosa

La operación, desarrollada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha permitido precintar tres depósitos con 86.000 litros de carburante y los surtidores de tres estaciones de servicio, una de ellas situada en Villajoyosa, además de otras dos en Ciudad Real y Jaén.

La investigación comenzó al detectar movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a la comercialización de carburante. Según los investigadores, la organización utilizaba un entramado de empresas y documentación mercantil alterada para adquirir y distribuir el combustible sin repercutir los impuestos correspondientes.

Además, los agentes han intervenido más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.

La explotación de la operación ha contado con la participación de diferentes unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia y del Servicio de Vigilancia Aduanera.