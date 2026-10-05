Marcos Tonda y Ágatha Ruiz de la Prada convierten el chocolate en una colección para conservar cada Navidad

Chocolates Marcos Tonda vuelve a unir tradición chocolatera y diseño junto a Ágatha Ruiz de la Prada con una propuesta presentada este sábado en Alicante Gastronómica. Se trata de una lata metálica con 18 bombones en forma de corazón, elaborados con chocolate negro y con leche y rellenos de crema de avellana, bajo el concepto “El amor se guarda en lata”. Esta primera edición abre una serie que incorporará nuevos diseños exclusivos cada Navidad, concebidos para dar una segunda vida al envase y convertirlo en una pieza para guardar año tras año.

Chocolates Marcos Tonda y Agatha Ruiz de la Prada | Onda Cero Marina Baixa

El nuevo formato mantiene la característica estética de Ágatha Ruiz de la Prada y apuesta por un envase pensado no solo para presentar el producto, sino también para conservarlo una vez consumidos los bombones. La iniciativa da continuidad a la relación que desde hace años mantienen ambas marcas.

“Vimos que el producto estrella de Ágatha Ruiz de la Prada eran los bombones y pensamos que podía ser algo más especial sacar una lata que tuviera esa diferencia de ser coleccionable”, explica la CEO de Chocolates Marcos Tonda, María Llorca.

La propia Ágatha Ruiz de la Prada destaca la relación que mantiene desde hace años con la firma chocolatera de Villajoyosa y pone en valor su apuesta por el producto de proximidad y el trabajo de las empresas españolas. “Llevamos años colaborando con Marcos Tonda, que es una gozada, y yo estoy muy contenta, porque es una empresa española, que están haciendo las cosas con mucho cariño. Yo creo que hay que ayudar mucho a los productos de proximidad”, señala.

La presentación de la lata coincide con la campaña de novedades que Chocolates Marcos Tonda ha preparado de cara a la próxima Navidad. Entre las incorporaciones a su catálogo se encuentran un chocolate con leche de caramelo salado y petazetas y un chocolate blanco con nueces de macadamia caramelizadas, ambos integrados en su colección premium La Virgen 1793.

La participación de Chocolates Marcos Tonda en Alicante Gastronómica se ha extendido durante todo el fin de semana con diferentes actividades y colaboraciones vinculadas al producto local.

Este viernes, la firma presentó una tabla de chocolate con cítricos desarrollada junto a Benigar y el chef Pablo Montoro. Además, durante la jornada de este sábado, Chocolates Marcos Tonda ha participado en el stand de Villajoyosa en una cata a ciegas, reforzando la presencia de la tradición chocolatera de la localidad.